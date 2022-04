Les mondes électriques – Louise

Les mondes électriques est une nouvelle série des éditions Glénat, une trilogie qui débute avec ce premier tome intitulé Louise. Une bande dessinée de Christophe Alliel, qui présente un récit original, bien rythmé, inquiétant, aux multiples rebondissements.

Une jeune fille pleure, elle est tétanisée. Elle sent son cœur battre fort, comme s’il allait exploser. Elle le sent taper dans sa poitrine, et il lui est impossible de contrôler ses émotions. Elle se demande comment elle va faire pour s’enfuir… Puis, qu’elle n’y arrivera pas. La porte de la rame de métro s’ouvre derrière elle, quelqu’un l’attrape par le bras, pour la faire sortir. Louise est terrifiée, mais elle suit la personne qui l’a tiré d’ici. Non loin de là, des personnes accourent vers elle, poussant des cris et des râles. Les hommes ont les yeux rouges, ils sont terrifiants et menaçants. L’un d’eux est prêt à taper avec une barre de fer. Louise tombe à terre, mais elle est, une fois de plus, rattrapée par la personne qui tente de la sauver, expliquant qu’il faut se reprendre, et qu’il ne faut pas rester là ! C’est à cet instant qu’elle a vu, pour la première fois, la source de toute cette folie…

C’est par une scène forte et inquiétante que débute cette bande dessinée. En effet, Louise, héroïne de ce récit, est dans un état pas possible et témoin d’une atrocité. C’est ensuite, par un flashback, que l’on découvre les différents protagonistes, des enfants qui plongent soudainement dans un monde chaotique, où les adultes deviennent fous et s’en prennent à eux. Les enfants sont voués à eux-mêmes et vont devoir prendre leur destin en main, dans un monde chaotique, horrifique et hostile. Le récit est bien mené et bien rythmé, assez haletant, il n’y a pas un moment de répit, tout s’accélère. L’histoire est originale, oscillant entre horrifique, fantastique et aventure, offrant suspense et action, dans un monde plongé dans le chaos. Le dessin est assez réussi aussi, dynamique et plaisant, assez moderne et classique et pourtant captivant et efficace.

Louise est le premier tome de la trilogie Mes mondes électriques, des éditions Glénat, proposant une histoire fantastique, horrifique et aventureuse. Un album surprenant et captivant, qui présente une poignée d’enfants dans un monde chaotique et hostile.

Les mondes électriques