Les pieds en l’air – Une aventure fantaisiste à découvrir !

Publié aux Éditions Mango Jeunesse, « Les pieds en l’air » est un livre amusant que les enfants auront du mal à quitter des yeux. Juliette Vallery et Héloïse Solt nous présentent Louis, un garçon adorable et rêveur qui souhaite échapper à sa routine en se laissant porter… Jusqu’à ce qu’il réalise qu’il flotte littéralement, la tête à l’envers… Tout comme sa maison, et peut-être même ses émotions… Un vrai coup de cœur !

Et si on fuyait un peu la routine ? D’accord, mais les pieds en l’air !

« Les pieds en l’air » raconte l’histoire de Louis, qui n’a qu’une chose en tête, profiter de son samedi pour se détendre. Il se surprend alors à rêver qu’il flotte dans les airs. A ce moment-là, il s’envole et réalise que quelque chose ne va pas : tout est à l’envers, y compris sa chambre. Étonné, il se demande comment il va bien pouvoir sortir de son lit. Avec un brin de courage, il plonge comme s’il sautait dans une piscine et commence à explorer la pièce en marchant dans toutes les directions : à l’horizontale, à la verticale, en diagonale… Bref, il s’amuse comme un fou.

En ouvrant l’armoire, quelle surprise ! Ses vêtements s’envolent sous les yeux ébahis de Louis, qui semble subjugué. En se dirigeant vers le salon, il réalise que c’est lui qui est à l’envers, même s’il n’a pas changé. Poursuivant son exploration, il décide de sortir et croise Zina, la fille du voisin qui l’observe avec curiosité. Ses sentiments semblent indiquer qu’il l’aime un peu, beaucoup, passionnément, comme en témoignent ses joues rouges qui le trahissent. Finalement, Zina se met aussi la tête en l’air… Parviendront-ils à se déclarer leur flamme ?

Notre avis sur le livre

« Les pieds en l’air » est un livre vraiment unique que nous avons adoré pour son originalité. Les enfants seront tentés de retourner le livre tout au long de leur lecture pour observer les décors dans le bon sens. Et c’est ce qui contribue à son charme. Cette particularité rend l’expérience de lecture encore plus vivante, leur permettant de ressentir ce que vit Louis : se laisser porter, planer, et voler la tête à l’envers.

C’est une idée des plus amusantes, d’autant plus que la narration reste dans le bon sens tout au long du récit.

L’histoire est drôle, riche et bien développée, et on reconnaît aisément le style unique de la talentueuse autrice Juliette Vallery, qui réussit à plonger le lecteur dans un univers à la fois fantaisiste et original. C’est le genre de récit que l’on aime partager avec les enfants, en prenant le temps de savourer chaque détail et de s’amuser des situations. D’ailleurs, les illustrations d’Héloïse Solt y contribuent énormément, elles sont tout simplement magnifiques ! Son travail est exceptionnel : elle réussit à créer des décors réalistes avec une touche de fantaisie qui captivent les enfants et émerveillent les parents. Chaque élément semble avoir été soigneusement pensé, et elle transmet son amour du détail, nous entraînant dans son univers joyeux, exactement ce que l’on attend d’un livre de littérature jeunesse.

Nous vous encourageons à aller découvrir cette pépite publiée aux Éditions Mango Jeunesse, les enfants vont l’adorer !

