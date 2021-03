Les programmes affiliés : comment ça marche

Les programmes affiliés et l’affiliation sont devenus un des piliers du marketing sur Internet en 2021. Derrière ces noms se cachent cependant plusieurs pratiques, qu’il convient de différencier. Dans cet article, on fait le point sur ce que sont les programmes affiliés et comment ils fonctionnent pour les fournisseurs de services et éditeurs.

L’affiliation, la stratégie marketing incontournable sur Internet

Qu’est-ce que l’affiliation ? Lorsque vous vous rendez sur des sites Internet, vous tombez parfois sur des articles sponsorisés, ou renvoyant vers des liens commerciaux. Dans la majorité des cas, ces liens sont issus d’un partenariat entre la personne qui possède le site Internet ou le blog, et les services ou produits proposés.

Le principe est simple à comprendre : un commerçant souhaite faire la promotion d’un produit. Il contacte donc un site, en lui proposant de mettre un lien, un bouton ou une image cliquable sur ses pages. En échange, le propriétaire du site touche une commission basée sur le nombre de clics, le nombre de ventes, ou d’autres paramètres.

Toutes les modalités du partenariat sont stipulées dans le contrat d’affiliation, qui lie le fournisseur de services ou produits au site Internet. L’affiliation a un avantage autre que publicitaire : il permet aussi l’utilisation d’outils de « tracking ». Le commerçant peut ainsi voir d’où vient son trafic, quels sites sont les plus performants en termes de publicité, et ajuster ainsi sa stratégie en fonction.

Notez qu’il existe une différence entre le marketing d’affiliation et les articles sponsorisés. Sur les articles sponsorisés, le lien entre la publication et l’objet ou service à promouvoir est clair. Dans les campagnes d’affiliation, ça n’est pas nécessairement le cas, les liens étant intégrés dans des articles ou des descriptions.

L’évolution des programmes d’affiliation

Le marketing d’affiliation domine à l’heure actuelle les sites Internet, mais son adoption a été progressive. Comme souvent, l’idée a été popularisée par Amazon. En 1996, Internet n’en était qu’à ses débuts, et Amazon n’était pas encore une place de marché tentaculaire, mais simplement une boutique de livres en ligne.

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a proposé à l’époque un nouveau modèle : il s’agissait de faire la promotion de livres sur des sites externes, en reversant une partie des recettes à ces derniers. Depuis, la méthode s’est grandement popularisée. Au point que des sites entiers se sont créés afin de servir de vitrines pour des liens affiliés.

Les programmes d’affiliation se sont au départ surtout popularisés sur les blogs. Il s’agit en effet d’un outil presque incontournable pour les blogueurs qui souhaitent vivre de leur site, en proposant du contenu textuel ou des vidéos à leur communauté. Sur un site de cuisine particulièrement suivi, l’avis sur ce Blender Optimum G2 est ainsi affilié à la marque par exemple. Par la suite, la pratique s’est étendue aux réseaux sociaux. Les influenceurs d’Instagram ou Snapchat présentent maintenant à leurs followers des produits, en incluant un lien affilié dans la description de leur vidéo.

Petit à petit, le marketing d’affiliation est devenu presque une norme, et il s’agit de la colonne vertébrale du Web actuel. Aujourd’hui, plus de 80 % des marques ont des programmes d’affiliation, et 94 % des publications bénéficient de multiples canaux d’affiliation. Autant dire qu’il s’agit d’un outil absolument crucial pour les publications en ligne comme pour les commerçants.

Comment fonctionne concrètement un programme d’affiliation

Du point de vue de la publication, il faut avant tout construire une base de lecteurs ou followers, afin d’attirer les marques. Plus la publication a de l’ampleur, plus ces dernières toucheront un public élargi, ce qui est leur but principal. Ensuite, une publication a deux options : rejoindre un programme d’affiliation direct, ou bien utiliser une plateforme d’affiliation externe. Voici les différences entre les deux :

L’affiliation directe, la méthode originelle

L’affiliation directe permet à une publication de gérer elle-même ses programmes d’affiliation. Cela veut dire qu’aucune tierce partie n’intervient dans le contrat, et que l’intégralité des gains perçus par l’affiliation lui sont reversés. C’est particulièrement intéressant lorsqu’on devient « top affilié » d’une marque, c’est-à-dire quand on est un des sites qui convertissent le plus les visites en vente.

L’affiliation directe est la base de cette stratégie marketing : Amazon ne propose en effet que des programmes d’affiliation directe depuis ses origines. Elle a pour avantage un meilleur rendement pour les publications qui la choisissent. Mais il y a des inconvénients : cela nécessite plus de travail de la part du webmaster, et une relation de confiance entre la publication et le fournisseur de services ou produits.

Les plateformes d’affiliation : la tendance du moment

C’est pourquoi les plateformes d’affiliation ont vu le jour, et sont en plein essor en ce moment. Une plateforme d’affiliation permet au commerçant de simplifier grandement sa stratégie marketing, puisqu’elle prend en charge la campagne et s’assure que les publications soient payées selon les termes du contrat. C’est le cas avec les liens affiliés proposés par IronFX, qui propose un haut taux de conversion (40 %), et qui paie ses contributeurs sur le mode « CPA », c’est-à-dire uniquement lorsqu’un client potentiel conduit une action, et pas uniquement lorsque le lien est visité.

Du côté des publications, l’utilisation d’une plateforme est plus coûteuse, mais elle a l’avantage de rendre accessibles des campagnes autrement inaccessibles, et de faire candidature auprès de nombreux partenaires potentiels. C’est donc un important gain de temps et d’énergie à ne pas négliger.

On l’a vu, les campagnes d’affiliation sont devenues incontournables pour les marques qui souhaitent se faire connaître, mais aussi pour les blogueurs et influenceurs qui cherchent à vivre de leur activité. Si vous faites du commerce sur Internet, il s’agit donc d’un des moyens les plus rapides de trouver votre public et d’augmenter l’e-réputation de votre marque. Si à l’inverse vous disposez d’une publication en ligne, placer des liens affiliés peut être un bon moyen de dégager des revenus annexes.