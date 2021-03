Path of Exile – Conseils pratiques pour fabriquer une hache à deux mains puissante

Si vous avez cherché un moyen de fabriquer une arme avec laquelle il faut compter dans en jouant au populaire ARPG, Path of Exile., voici quelques conseils pour y parvenir.

Path of Exile est un jeu qui offre une variété d’armes différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité intéressante, il est difficile de s’y retrouver dans certains aspects, notamment lorsqu’il s’agit de dépenser de l’argent PoE (PoE currency) pour acheter les bons objets afin de bénéficier des meilleures stratégies. Voici donc quelques étapes pour vous permettre de mettre la main sur une hache mortelle à deux mains.

Achat d’une hache de base

La première étape de ce guide consiste à acheter votre hache à deux mains. Vous devez trouver une hache dans la base de données qui a le DPS le plus élevé pour commencer, donc gardez un œil sur celle qui a les plus grandes statistiques, qui dans ce cas est généralement la hache Vaal. La Fleshripper est une autre bonne option, mais votre meilleure chance est de vous en tenir à la hache Vaal pour le moment.

Rendez-vous sur le marché de PoE et recherchez la hache Vaal, et entrez le niveau 80 dans vos critères de recherche. Dans vos critères, assurez-vous que vous recherchez un objet Ancien, et qu’il n’est pas endommagé. Vous trouverez peut-être que c’est beaucoup à payer avec votre monnaie PoE lorsque votre recherche sera terminée, mais étant donné le résultat final, cela vaudra certainement la peine de perdre votre temps et votre argent.

Améliorer votre arme de base

L’étape suivante consiste à améliorer la qualité de la hache. Vous pouvez le faire en utilisant des fossiles parfaits. La raison pour laquelle cela est important est qu’il y a plus de dégâts par seconde lorsque l’objet est de meilleure qualité. Vous pouvez ensuite renforcer la qualité de l’objet pour l’améliorer encore plus, ce qui vous aidera également à le lier. Les fossiles peuvent être chers, ce qui signifie que le processus peut être coûteux, mais vous pouvez aussi avoir de la chance et atteindre le niveau 30 de qualité avec eux pour en faire la base d’une arme formidable.

Apportez la hache à un établi d’artisanat et ajoutez de la qualité à la hache. Vous devriez pouvoir faire défiler la liste jusqu’au bas de la liste, où vous aurez la possibilité de mettre 15 à 18 de qualité dans votre arme 2M.

Lier la hache

C’est ici que les coûts les plus élevés entrent en jeu, en fonction de votre RNG (générateur de nombres aléatoires). Vous voulez un objet à 6 liens si possible, ou même à 5 liens si vous préférez, alors allez-y et commencez à cliquer pour obtenir les liens dont vous avez besoin. Vous pouvez également acheter un article à 6 liens si vous préférez procéder ainsi.

L’affixe et la Bête

En ce qui concerne les orbes de PoE, vous aurez besoin d’un certain nombre d’orbes d’altération pour l’étape suivante, afin d’ajouter de la magie à votre hache pour obtenir les mods que vous désirez. Vous pouvez utiliser une orbe d’annulation pour vous débarrasser d’un des mods, mais c’est risqué car vous pouvez la casser et devoir recommencer le processus. Dans cette optique, vous pouvez utiliser une empreinte de Bête pour faire une empreinte de votre objet, ce qui vous évitera d’avoir à recommencer si vous le cassez.

Retournez au marché de PoE (PoE Trade) et achetez une Chimère Craicic, qui vous permettra de faire l’empreinte lorsqu’elle sera utilisée pour l’artisanat animalier. Cela peut coûter cher, mais là encore, le jeu en vaut la chandelle si cela vous évite de devoir répéter le processus.

Ajouter des mods

En continuant à améliorer votre hache, vous pourrez envisager d’y ajouter des mods. Heureusement, il n’y a pas de RNG à craindre dans cette partie. Vous pouvez accéder à des ressources sur le site d’échange de PoE si vous le souhaitez. Le nettoyage de la Cour Pâle est un excellent moyen d’obtenir l’option d’artisanat pour avoir plusieurs mods.

Une fois que vous l’avez, amenez-le au comptoir d’artisanat de PoE, faites défiler vers le bas pour mettre le choix de mods multiples, ce qui peut vous coûter quelques Exaltés pour le faire, et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez également choisir d’ajouter des options d’artisanat supplémentaires ici, alors choisissez celles qui conviennent le mieux à votre objet.

Cela devrait vous donner une idée de la façon dont vous pouvez obtenir une hache à deux mains très puissante dans Path of Exile. Cela peut vous coûter un peu de PoE ici et là, mais cela en vaudra certainement la peine une fois que vous manierez cette arme mortelle.

Avez-vous essayé de fabriquer une hache à 2 mains comme celle-ci dans Path of Exile ? Faites-nous en part dans la section des commentaires ci-dessous !