Gagner de l’or OSRS grâce au power leveling.

Sous-titre : Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qu’est le power leveling dans OSRS, et comment vous pouvez le faire avec chaque compétence.

Si vous voulez trouver de nouvelles façons de gagner de l’or OSRS (OSRS gold), alors vous pouvez bénéficier de la pratique du power leveling. Si c’est quelque chose qui vous pose problème, au point de vouloir acheter de l’or OSRS, alors c’est un moyen viable de le faire vous-même. Mais ce n’est pas la seule raison, et nous allons voir dans cet article pourquoi le powerleveling est efficace.

Qu’est-ce que le Power Leveling OSRS ?

Vous savez peut-être déjà ce qu’est le power leveling sans en avoir entendu la notion auparavant. Vous le connaissez peut-être déjà sous le nom de « grinding », dans lequel les joueurs tentent d’augmenter leurs niveaux de compétences aussi rapidement que possible sans avoir à ajouter ou à perdre des ressources au passage. Il existe plusieurs compétences différentes dans le jeu qui ont différentes façons de monter en puissance, que nous allons examiner.

Mêlée

Pour améliorer votre compétence de mêlée, vous devrez tuer certains ennemis. Les gardes-singes, que vous trouverez dans le temple de Marimbo, sont un bon exemple d’ennemis à tuer. Sinon, vous pouvez aussi tuer des bandits, des expériences, des rampants de chair, des goules, des yaks, des crabes de roche, des géants des collines, des géants de feu et des araignées géantes. Si vous le pouvez, améliorez vos niveaux en utilisant les gardes de Varrock, ainsi que les araignées rouges mortelles et les crabes des sables, afin de gagner des niveaux plus rapidement.

Construction

Parmi les méthodes de powerleveling d’OSRS que les joueurs utilisent couramment pour la construction, citons la construction de garde-manger et de portes en chêne, avant de les détruire. Vous pouvez également monter rapidement de niveau en construisant des tables en acajou.

Cuisiner

En ce qui concerne ce que vous pouvez cuisiner pour accélérer vos niveaux, concentrez-vous sur le homard, l’espadon et la lotte. Le requin, le thon et le vin sont également d’excellentes sources de recettes pour améliorer rapidement vos compétences culinaires.

Artisanat

Vous voulez améliorer rapidement vos compétences en artisanat ? Alors jetez un coup d’œil aux amulettes d’or et aux pierres précieuses. Vous devriez également fabriquer du cuir dur et différentes formes de peau de dragon pour améliorer vos compétences. Les bâtons de combat élémentaires tels que le bâton de combat de l’air peuvent être utiles ici.

Exploitation agricole

Pour l’agriculture dans OSRS, concentrez-vous sur la plantation et le déracinement des arbres spirituels et fruitiers pour le leveling.

Fabrication du feu

L’entraînement à la fabrication de feu dans OSRS est le plus efficace lorsque vous utilisez des bûches de saule, d’érable, d’acajou, d’if et des bûches magiques. Vous pouvez également maîtriser le wintertodt pour atteindre rapidement les niveaux supérieurs de cette compétence.

Pêche

La pêche est également assez simple puisque vous pouvez simplement prendre part à la pêche à la mouche dans le village barbare, le village de Shilo ou Lumbridge. La pêche barbare à la Grotte d’Otto est également utile.

Pointes de chasse

Pour ce qui est du montage des plumes, coupez des arcs en érable, en if et des arcs magiques. Vous pouvez également essayer d’enfiler des arcs et de fabriquer des fléchettes pour améliorer votre niveau dans Old School Runescape.

Herboristerie

Concentrez-vous sur le sérum 207 et les potions de prière pour cette catégorie, qui sont deux méthodes populaires utilisées par les joueurs.

Chasseur

Si vous cherchez à entraîner rapidement vos compétences de chasseur, attrapez et relâchez des salamandres noires, rouges ou orange. Vous pouvez également essayer d’attraper des chinchompas carnivores d’OSRS.

Magie

Votre compétence en magie dépendra de ce que vous choisirez de lancer. Parmi les bons exemples, citons l’alchimie de haut niveau, ainsi que les bijoux à chaines et les sorts de verrouillage à l’aide des gantelets du chaos.

Exploitation minière

Il n’y a que deux méthodes qui valent la peine d’être examinées pour l’exploitation minière lorsqu’il s’agit de monter de niveau dans OSRS. Il s’agit de l’extraction et du dépôt de minerai de fer et de granit, ou de la mine Motherlode, qui vous permettra de gagner de l’argent.

Bien sûr, il existe d’autres compétences dans le jeu sur lesquelles vous pouvez vous concentrer, mais ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs choix et des méthodes les plus pratiques que vous pouvez utiliser. En fin de compte, tout dépend du temps que vous êtes prêt à consacrer à chaque compétence sans avoir à trouver quelqu’un qui vende de l’or d’OSRS. Cela dit, le concept de montée en puissance ne tourne pas toujours autour de cela, car il s’agit plutôt d’utiliser des méthodes particulières pour affiner vos compétences sans avoir recours à des ressources.

Si vous choisissez d’augmenter le niveau d’une compétence pour mettre l’accent sur le powerleveling d’OSRS, vous pouvez choisir l’exploitation minière. Il s’agit en effet d’un excellent exemple du fonctionnement du système. Au lieu de vous concentrer sur la mise en banque et la vente de ce que vous exploitez, vous le laissez tomber et répétez le processus. Vous ne vous intéressez donc pas tant à l’argent d’OSRS qu’à la possibilité de vous en passer et d’améliorer votre niveau de compétence plus rapidement. Si vous êtes prêt à passer des niveaux malgré cela, alors les méthodes ci-dessus peuvent être très efficaces.

Avez-vous essayé l’une de ces méthodes de mise à niveau des compétences d’OSRS ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous !