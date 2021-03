Les meilleurs jeux PC auxquels jouer sur un ordinateur portable

Jouer sur PC est un passe-temps riche et varié. Malheureusement, de nombreuses sorties triple A ne peuvent être lues par des ordinateurs portables ordinaires. Il existe néanmoins pleins de jeux classiques pas trop éprouvants pour votre hardware. Voici trois jeux classiques auxquels jouer sur votre ordinateur portable, avec des communautés en ligne prospères qui leur sont consacrées.

Mount and Blade – Warband

Mount and Blade – Warband est un petit bijou indépendant. Développé par un couple de Turcs passionnés d’intrigues féodales, le jeu vous plonge dans le creuset militaire et politique d’un pays médiéval fictif : Caladria. Le joueur doit gagner la faveur des seigneurs, partir en campagne militaire et épouser une princesse ou un seigneur pour commander son propre royaume. Il s’agit d’un jeu très difficile et addictif destiné aux joueurs avancés.

Le jeu dispose également d’une communauté de modding particulièrement prospère. Les créateurs du jeu natif voulaient encourager les développeurs et les conteurs indépendants (après tout, c’est ce qu’ils étaient aussi). Ils ont rendu le codage du jeu open source. Vous avez envie de jouer à une version du jeu fidèle au 13e siècle ? Il y a un mod pour ça. Un jeu basé sur les livres du Seigneur des Anneaux de Tolkien ? Il existe un mod pour cela aussi. Des centaines de superbes mods Mount and Blade sont disponibles gratuitement.

Age of Empires 2

Age of Empires 2 est un classique de référence dans le genre de la stratégie en temps réel. Le concept est assez simple : vous incarnez le représentant d’une civilisation. Vous commencez avec quelques villageois sous votre commandement et trouvez des moyens de développer et de faire progresser votre civilisation tout en affrontant un joueur adverse qui essaie de faire la même chose. Il est en outre régulièrement mis à jour et peut être joué sur presque tous les ordinateurs portables. Comme le jeu est sorti il y a très longtemps, il n’exige pas trop de votre ordinateur. Alors, quel est le secret du succès durable d’Age of Empires ? La réponse est double : le plaisir et la difficulté. Le jeu reste vraiment amusant et, grâce à la florissante communauté en ligne de joueurs compétitifs, il est toujours plus difficile. Les joueurs trouvent toujours de nouveaux moyens créatifs pour écraser votre civilisation. Vous devez vous adapter pour survivre, même des décennies après la sortie du jeu !

Fallout

La série de jeux Fallout des studios Bethesda a été marquée par des succès et des échecs importants. Leur premier jeu a été un véritable succès. Il s’agit d’un RPG de type “point-and-click” qui se déroule dans un futur sinistre où les États-Unis ont été décimés par une guerre nucléaire. Votre tâche : réparer la puce de purification de l’eau dont vos camarades vivant dans des voûtes austères ont besoin pour survivre. En cours de route, votre personnage peut vivre toutes sortes d’aventures dans ce monde inspiré de Mad Max. Le premier jeu Fallout a inspiré toutes sortes d’imitations et est considéré à juste titre comme un classique. Il est suffisamment simple pour être joué sur la plupart des ordinateurs portables sans aucun problème.