Les secrets d’Hergé dessinateurs ou l’art de composer les images est un nouvel ouvrage de la collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia, paru en février 2022. Un ouvrage, de Bruno Cassiers, qui vient percer les secrets graphiques du père de Tintin.

C’est par une introduction que débute l’ouvrage, qui explique que dix dessinateurs, avec un même scénario, vont faire dix résultats différents. Il y aura des différences de styles de dessin. Mais plus que cela, certains, par leur trait, immergeront rapidement les lecteurs dans l’histoire qu’ils racontent. Aussi, l’intrigue et le dessin ont leur importance. Après l’explication des abréviations et quelques informations, c’est le cadre et le contenu qui sont expliqués. En effet, à l’intérieur du mince filet noir, qui constitue le cadre, chaque case vient présenter un moment précis de l’histoire à découvrir. Cette case indique ce qui se passe et où cela se passe.

Ainsi, au fur et à mesure des chapitres, les cases, les planches et le dessin sont décortiqués, pour comprendre cet art de décomposer les images, pour raconter une histoire. Le dessin d’Hergé va être exploré, dans ce livre aussi fascinant, qu’intéressant et enrichissant. Le style du dessin est simple, mais expressif, au début maladroit. Cependant, il réussit à immerger rapidement les lecteurs dans les différentes aventures du héros. Tout va être expliqué, les angles de vue, les possibilités, les positions du sujet, les dynamiques, les distances, les profondeurs du champ, les éléments hors cadre, les mouvements de prise de vues… Entre paragraphes détaillés et explicatifs et illustrations et schémas, le livre invite à observer plus en détails, les cases et planches des bandes dessinées d’Hergé.

Les secrets d’Hergé dessinateur ou l’art de décomposer les images est un ouvrage, des éditions Sépia, qui analyse la manière de l’auteur a maîtrisé cet art essentiel, pour raconter une histoire. Un ouvrage bien construit et détaillé, pour comprendre comment composer des images pleines de force, à la hauteur de l’histoire qu’elles illustrent.