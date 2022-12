Les voyageurs du crime : 1 crime, 8 suspects, un Cluedo grandeur nature

Partagez





Après avoir revisité le mythe de Jack l’Éventreur avec “Le Cercle de Whitechapel”, la compagnie du Renard Argenté nous revient avec une origin story culte. Un huis clos dans le légendaire Express Orient, lieu emblématique d’un futur classique de la littérature policière anglaise.

Une jeune femme est prise de panique, sa mère a disparu. Plus aucune trace d’elle et de ses effets personnels. Arthur Conan Doyle (le créateur de Sherlock Holmes) et son fidèle ami George Bernard Shaw (l’anticonformiste dramaturge auteur du “Pygmalion”) se voient confier bien malgré eux cette enquête. Chaque détail, mot, réaction comptent. Un véritable Cluedo grandeur nature qui va mettre vos nerfs à rudes épreuves.

1 crime, 8 suspects