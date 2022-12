Brille, brille la nuit ! – Ed. Usborne

Brille, brille la nuit ! est un livre de Sam Taplin et Roisin Hahessy, paru aux éditions Usborne, en octobre 2022. Un livre fabuleux, avec des petites lumières dans chaque scène à découvrir. Un ouvrage lumineux et charmant, qui plaira et enchantera les enfants, proposant aussi de suivre deux amis.

Assis sur un banc, Blaireau et son ami Renard admire le coucher du soleil. La première étoile se met à briller. Blaireau demande à son ami comment est la ville où il vit. Renard lui répond que c’est très différent de la forêt, avant de lui proposer de lui montrer. Blaireau est ravi de l’invitation. Les deux amis se mettent en route. Lorsqu’ils arrivent en ville, Blaireau est très surpris. Il s’exclame devant trois lunes au milieu de la ville. Renard glousse, il demande à son ami de ne pas être aussi bête, et lui fait remarquer que ce sont des réverbères.

Le récit est curieux et plaisant, présentant deux amis qui se promènent à la nuit tombée. L’un de la forêt et l’autre de la ville, Blaireau aimerait découvrir la ville… A chaque découverte, blaireau s’émerveille, mais derrière lui, Renard, le rabaisse un peu. L’amitié est mise à rude épreuve, dans ce livre, qui se lit assez bien. En effet, le texte est rythmé et agréable à découvrir, avec quelques répétitions qui plairont aux jeunes lecteurs. L’histoire brille, elle est pleine de tendresse, elle est aussi amusante et rayonnante. Ce qui plaira et émerveillera ce sont les diodes lumineuses à retrouver à chaque scène, pour un final incroyable. Le dessin tout aussi doux, avec un trait rond, des personnages expressifs et de belles couleurs.

Brille, brille la nuit ! est un livre avec de petites lumières, original et surprenant, des éditions Usborne. Une histoire d’amitié, de découverte, de partage et d’étoiles. Un charmant livre, dans lequel à chaque page de belles diodes illuminent une scène.

