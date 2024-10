Lettre à Florette – Ed. Kaléidoscope

Lettre à Florette est un album jeunesse, d’Anthony Martinez, paru aux éditions Kaléidoscope, en septembre 2024. Une tendre lettre de P’tit Poulet, tombé amoureux, pour la première fois, pendant les vacances, de Florette, à qui il tente d’écrire ses sentiments.

L’album présente directement la lettre écrite par P’tit Poulet à Florette. Il lui rappelle qu’il est son copain de vacances. P’tit Poulet explique qu’il est content que Florette lui ait donné son adresse, comme ça, il peut lui écrire cette lettre. Il a remarqué qu’elle habitait loin. Si elle ne lui avait pas donné son adresse, il aurait écrit son un avion en papier. Avec un peu de chance, l’avion aurait volé jusqu’à elle ! De plus, c’est l’automne, il y a beaucoup de vent, et P’tit Poulet fait super bien les avions ! Cependant, avec la lettre, ils sont plus sûrs, car le vent, on ne peut pas toujours lui faire confiance.

La lettre est attendrissante et captivante à la fois. Très détaillée, P’tit Poulet s’y confie, révélant son humeur, ses sentiments, ses souvenirs… L’album épistolaire propose de faire découvrir, aux jeunes lecteurs, les émotions du premier amour, tout comme la nostalgie d’un été qui vient de s’achever. L’écriture est touchante, développée, proposant de découvrir tout, entre détails, comparaisons, sensations, pour mieux comprendre le ressenti du petit poulet. La nostalgie, le souvenir, les émotions s’entremêlent parfaitement dans cette lettre d’amour. La correspondance est touchante, avec cette mémoire ravivée, de partage, de moment à deux, de tendresse, de secrets… La lettre est accompagnée d’un somptueux dessin. En effet, à chaque morceau de lettres, et page, une scène est à découvrir, permettant aux enfants de s’immerger dans ces souvenirs nostalgiques.

Lettre à Florette est un album épistolaire touchant, des éditions Kaléidoscope. Un bel ouvrage qui propose de lire la correspondance de P’tit Poulet, tombé amoureux pendant les vacances, de Florette, p’tite poulette à qui il se confie, entre souvenirs et émotions.