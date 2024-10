Découvrez le très joli calendrier de l’avent maquillage de Nocibé !

C’est bientôt décembre, et vous savez ce que cela signifie : le temps des calendriers de l’Avent ! Cette année, j’ai déniché une petite pépite chez Nocibé : le calendrier de l’Avent maquillage. Un incontournable pour toutes les passionnées de beauté, ce calendrier vous promet une surprise chaque jour pour illuminer votre routine maquillage tout au long du mois. Avec son design élégant aux couleurs rouge et doré, il incarne parfaitement la magie des fêtes et donne le ton pour une saison festive pleine de glamour et de plaisir. Je vous en dis plus !

Ce qui rend ce calendrier si spécial, c’est la diversité des produits qu’il propose. En 24 jours, vous allez découvrir une multitude de petites merveilles qui répondront à toutes vos envies beauté. Que vous soyez une novice ou une experte en maquillage, ce calendrier vous réserve des produits adaptés à chaque besoin. Imaginez : des rouges à lèvres vibrants, des fards à paupières aux teintes éclatantes, des accessoires de maquillage ultra-pratiques et bien plus encore ! Chaque jour devient une nouvelle surprise à savourer, rendant l’attente des fêtes encore plus excitante.

Le calendrier de Nocibé est un plaisir pour les yeux avec son beau design rouge et doré mais c’est aussi une invitation à l’expérimentation. Les produits ont été soigneusement sélectionnés pour vous permettre de tester de nouveaux looks et d’oser des combinaisons que vous n’auriez peut-être jamais envisagées auparavant. C’est le moment parfait pour explorer de nouveaux styles et exprimer toute votre créativité. Et le petit plus ? Vous pourriez bien dénicher des essentiels beauté qui finiront par ne plus quitter votre trousse de maquillage !

Vous allez adorer le calendrier de l’avent de Nocibé !

À un prix incroyablement abordable de 32,99 €, ce calendrier de l’Avent maquillage est un véritable cadeau à s’offrir ou à offrir à vos proches. Il fait le lien parfait entre le plaisir de la découverte et l’efficacité des produits proposés. L’avantage est que vous recevrez des produits full size, exit les échantillons et juste ça on adore. Imaginez-vous, chaque matin de décembre, impatiente de découvrir quel nouveau produit va venir embellir votre journée. C’est une petite touche de luxe qui rendra les préparatifs des fêtes encore plus joyeux et scintillants. Vous allez adorer c’est certain !

Le calendrier de Nocibé est aussi une excellente idée cadeau. Si vous avez dans votre entourage des passionnées de beauté, c’est le cadeau parfait à glisser sous le sapin. Il associe la joie de la découverte et l’aspect pratique d’un coffret beauté complet. Il offre à la fois des indispensables du quotidien et des petites pépites que l’on n’ose parfois pas s’acheter soi-même.

Ainsi, ce calendrier de l’Avent maquillage de Nocibé est une célébration de la beauté, du plaisir et de la créativité. À chaque ouverture de case, vous découvrirez un petit trésor qui viendra sublimer votre mois de décembre.

Maintenant si vous ne voulez pas être totalement spoilée, je vous invite à ne pas lire ce qui suit. Mais si vous êtes très curieux.se de savoir ce qui se trouve dedans, continuez votre lecture !

Unboxing Nocibé jour par jour : Découvrez les trésors cachés

Ah je savais que vous étiez curieux.se de savoir ce qui se trouvait dans ce merveilleux calendrier de l’avent ! Alors, passons au moment tant attendu : l’unboxing ! Préparez-vous, car chaque jour nous réserve son lot de surprises.

Du jour 1 à 7 : On commence fort !

Le premier jour démarre en beauté avec une pince à épiler dorée, alliant élégance et praticité. Cet accessoire, indispensable pour des sourcils impeccables, apporte immédiatement une touche de luxe à votre routine. Avec son design chic et raffiné, cette pince ne se contente pas de faire le job, elle transforme un geste quotidien en un rituel glamour.

Le deuxième jour, un gloss couleur cerise s’invite dans votre trousse. Sa teinte vibrante et son fini brillant sublimeront vos lèvres, parfait pour illuminer vos tenues de fêtes. Léger et non collant, il laisse une sensation de confort tout en ajoutant une touche de pep’s à votre look. Une petite touche de cerise sur le gâteau de vos maquillages d’hiver !

Pour le troisième jour, une houpette fait son apparition. Pratique et douce, elle s’intègre facilement à votre routine pour appliquer votre poudre libre avec finesse. Que vous souhaitiez matifier votre teint ou fixer votre maquillage, cette petite houpette devient vite un indispensable, parfaite pour une retouche express avant une soirée.

Le quatrième jour vous réserve un fard à paupières liquide couleur noisette. Avec sa texture légère et lumineuse, il permet de créer des looks scintillants ou naturels en un clin d’œil. Que vous optiez pour un maquillage discret ou audacieux, cette teinte chaude et universelle saura sublimer tous les regards.

Le cinquième jour, c’est au tour des papiers matifiants de se dévoiler. Ces alliés indispensables glissent facilement dans votre sac à main et vous garantissent un teint frais et sans brillance tout au long de la journée. Un geste rapide pour un effet impeccable, surtout après une longue journée ou en plein milieu d’une fête.

Pour le sixième jour, vos lèvres seront choyées avec un masque nourrissant. Utilisable en baume ou en masque de nuit, il vous promet des lèvres douces et hydratées. Ce petit soin viendra à bout des gerçures et apportera un confort immédiat, surtout pendant les froides journées d’hiver.

Le septième jour vous apporte un pinceau pour les yeux. Avec ses poils doux et sa forme ergonomique, il devient l’outil parfait pour estomper vos fards et obtenir des transitions subtiles et élégantes. C’est le petit accessoire qui vous permettra d’obtenir des looks dignes des professionnels en quelques gestes.

Du jour 8 à 13 : Oh lala, encore de belles surprises

Le huitième jour, un rouge à lèvres bois de rose fait son entrée. Élégant et intemporel, il rehausse vos lèvres d’une couleur subtile mais sophistiquée, s’accordant avec toutes vos tenues. Que vous soyez en quête d’un maquillage de jour ou de soirée, ce rouge à lèvres est un incontournable.

Le neuvième jour, c’est un taille-crayons qui se cache derrière la petite case. Simple mais essentiel, il vous permet de garder vos crayons parfaitement taillés pour un maquillage précis. Un petit outil souvent oublié mais ô combien indispensable pour éviter les mines cassées et les tracés imprécis.

Le dixième jour fait la part belle à vos sourcils avec un gel transparent qui les fixe et les sculpte sans laisser de résidus. Discret mais efficace, il vous garantit des sourcils bien dessinés tout au long de la journée, pour un look impeccable sans retouches.

Le onzième jour, un crayon à lèvres rose s’ajoute à votre collection. Sa teinte délicate permet de dessiner vos lèvres avec précision tout en leur donnant une belle définition. Il se marie à merveille avec vos rouges à lèvres ou peut être porté seul pour un effet naturel.

Pour le douzième jour, c’est une éponge blender qui fait son apparition. Ultra-pratique pour appliquer votre fond de teint ou votre anti-cernes, elle assure un teint uniforme et sans traces. Cette petite éponge devient rapidement votre alliée pour un maquillage impeccable en toutes circonstances.

Le treizième jour, place à un crayon à lèvres rose nude. Sa teinte naturelle s’adapte à toutes les carnations, offrant un effet discret mais sophistiqué. Ce crayon est l’élément parfait pour un look minimaliste ou comme base pour un rouge à lèvres plus intense.

Jour 14 à 18 : On continue sur notre lancée !

Le quatorzième jour vous gâte avec un crayon pour les yeux noir scintillant. Parfait pour ajouter une touche de glamour à vos maquillages de soirée, il se porte seul ou en complément d’un smoky eye. Son effet légèrement pailleté capte la lumière et magnifie votre regard en un seul geste.

Le quinzième jour dévoile un nettoyant pour pinceaux, un gadget pratique qui va vite devenir indispensable. Avec ses picots, il permet un nettoyage facile et rapide de vos pinceaux, garantissant ainsi une application de maquillage toujours propre et impeccable.

Pour le seizième jour, c’est un baume à lèvres hydratant qui s’invite dans votre quotidien. Sa formule nourrissante protège vos lèvres contre le froid et les laisse douces et souples. Un essentiel à glisser dans votre sac pour des lèvres irrésistibles tout au long de la saison.

Le dix-septième jour, c’est un crayon à lèvres nude qui fait son entrée. Ce compagnon idéal s’adapte à toutes les teintes de rouge à lèvres et vous assure un tracé précis pour un look naturel et sophistiqué.

Le dix-huitième jour prend soin de vos ongles avec une huile nourrissante pour cuticules. Ce soin précieux aide à renforcer vos ongles tout en les hydratant, idéal pour des mains soignées et impeccables.

Du 19 au 22 : Encore de beaux produits à découvrir !

Le dix-neuvième jour, place à un gloss couleur ambre pailleté. Idéal pour briller lors des fêtes, ce gloss ajoute une touche festive à votre maquillage, laissant vos lèvres scintiller de mille feux.

Le vingtième jour vous propose une palette de fards à paupières. Composée de couleurs tendance et faciles à porter, elle vous permet de jouer avec différentes nuances pour sublimer vos regards, que ce soit pour un look doux ou plus audacieux.

Le vingt-et-unième jour, un highlighter liquide couleur champagne vient illuminer votre teint. Sa texture légère se fond parfaitement sur la peau, ajoutant une touche lumineuse à votre maquillage pour un effet glowy irrésistible.

Le vingt-deuxième jour, vous découvrez des cotons démaquillants doux et pratiques, parfaits pour retirer votre maquillage en douceur tout en prenant soin de votre peau.

Jour 23 et 24 : Prêt.e à scintiller ?

Le vingt-troisième jour met en lumière un crayon pour les yeux argenté. Ce produit, parfait pour apporter une touche de lumière à vos maquillages, sublimera votre regard avec une touche festive et originale.

Enfin, le vingt-quatrième jour réserve une surprise de taille avec le mascara volumateur « Into the Star ». Ce mascara promet des cils de rêve, volumineux et allongés, pour un regard captivant et intense. Un final en apothéose pour ce calendrier qui n’a cessé de vous gâter !

Alors, prêtes à ajouter une dose de magie à votre routine beauté ? Faites vite car il va partir comme des petits pains !

