Crassouille chasseur de trouilles – La peur du noir

Crassouille chasseur de trouilles est un album jeunesse, d’Arthur du Coteau, paru dans la collection P’tite Luciole, des éditons Oxymore. Une bande dessinée intitulée La peur du noir qui propose une histoire à hauteur d’enfant, pour apprivoiser sa peur du noir, grandir et s’épanouir.

Sur une plante à grandes feuilles, un jeune garçon dort. Il est réveillé par un oiseau, posé sur sa tête, qui chante. L’enfant se redresse et dit bonjour à Cresson, un hérisson, posé devant lui. L’animal se réveille à son tour et part chercher une limace à grignoter. Cresson passe devant Renifle, en train de rêver, Lacroutte qui dort sur la branche d’un arbre et de Gnoufla qui vient de se réveiller, au creux d’une souche. Ce dernier est encore de mauvais poil. Il se demande pourquoi ses parents lui ont dit de suivre le vieux Piébot. Crassouille rappelle qu’ils doivent nettoyer les cheminées pour aider le Père Noël à passer ! Gnoufla reste mécontent, il affirme que ce n’est pas une raison pour les faire dormir dehors. Tandis que Cresson croque une limace et se régale, Lacroutte chute dans sa branche.

Le récit est surprenant, présentant un jeune héros attachant, accompagné d’un hérisson. Crassouille est un petit ramoneur qui s’en va chez son premier client. Celui-ci est désemparé, il a peur du soir, du noir, des bruits, des ombres… Il demande alors à Crassouille de vérifier la cheminée. Commence une véritable aventure pour le jeune garçon et son hérisson. Ils passent dans une drôle de galerie, où des ombres tentent d’éteindre sa lumière. Ils vont y faire de curieuses découvertes… La bande dessinée présente un récit étrange et aventureux, proposant de suivre deux courageux héros. Les peurs, le noir, les cauchemars, mais aussi les espoirs et les jolis rêves, sont au cœur de cet album captivant. Il encourage à comprendre et à apprivoiser sa peur du noir, tout en offrant quelques solutions. Le dessin reste plaisant, avec un trait dynamique, des personnages expressifs et un univers coloré.

