Ecoute ton coeur, la nouvelle mignonnerie du jour pour vos enfants

Dans son dernier livre « Écoute ton cœur », paru aux éditions Larousse jeunesse, Emma Dodd nous plonge dans une histoire douce et lumineuse, portée par un petit dauphin qui apprend à écouter son instinct. On vous en dit plus sur cette nouvelle petite mignonnerie.

Chaque journée qui commence est une nouvelle aventure sur l’océan de la vie. Notre petit dauphin, tout curieux, doit faire face à des choix qui orienteront sa vie. Doit-il s’élancer avec ses amis pour jouer, rire et profiter de l’instant ? Ou bien partir seul à l’exploration, tracer son propre chemin, à l’écoute de lui-même ?

C’est là que le cœur entre en jeu. Peu importe les peurs ou les doutes, ce que nous enseigne ce livre, c’est qu’en écoutant cette petite voix intérieure, le bon chemin se révélera toujours. Et si le monde semble parfois trop vaste et rempli d’incertitudes, la promesse du livre est claire : tu n’es jamais seul. Un soutien invisible est toujours à tes côtés.

Ecoute ton coeur, une histoire trop mignonne

Ce qui fait briller « Écoute ton cœur », au-delà de son message inspirant, ce sont les magnifiques dorures argentées et dorées qui illuminent chaque page. Chaque illustration transporte le lecteur dans l’univers océanique apaisant du dauphin, où chaque éclat ajoute une touche magique à l’histoire.

Le message simple et puissant de ce livre, doublé d’illustrations tendres, en fait un incontournable. Les enfants s’identifieront facilement au petit dauphin, tandis que les parents trouveront dans cette lecture un moment de réconfort à partager. Un livre qui inspire confiance, courage et bienveillance.

Ce récit, aussi bien destiné aux enfants qu’aux parents, encourage à suivre la voie de son cœur, avec des illustrations éclatantes et des dorures qui captivent le regard. Un petit bijou à découvrir sans hésiter !

Ainsi, le livre « Écoute ton cœur » est une histoire à lire encore et encore à vos loulous, un guide doux pour apprendre à écouter ce que l’on ressent et à avancer avec confiance dans la vie. A shoppez d’urgence.

