“Mon atlas Larousse des animaux” : Voyagez à travers les continents !

Le monde animal est fascinant et mystérieux, surtout pour les jeunes explorateurs en herbe. Les Éditions Larousse Jeunesse, maître dans l’art de captiver la curiosité des enfants, présente son nouveau joyau : “Mon atlas Larousse des animaux”. Un périple illustré, conçu pour les enfants de 6 à 10 ans, qui les transportera continent par continent à la rencontre d’animaux extraordinaires.

Imaginez un carnet spirale, brillamment illustré, chaque page dévoilant les merveilles de notre planète. Dès l’ouverture, les enfants sont submergés par la beauté et les couleurs d’un continent. La magie ne s’arrête pas là. Grâce à un ingénieux système de rabat, chaque jeune lecteur peut garder sous les yeux la carte géographique du continent tout en découvrant les animaux qui y habitent. Savane africaine, steppes asiatiques, montagnes américaines, Océanie ou Europe… chaque milieu naturel est mis à l’honneur.

Une odyssée richement illustrée continent par continent pour découvrir les animaux

Mais ce n’est pas tout ! Des anecdotes captivantes et des records impressionnants parsèment le livre. Saviez-vous que la salamandre géante peut mesurer jusqu’à 1,50 m et peser 50 kg ? Ou que la chouette pygmée est l’une des plus petites de son espèce ? Savez vous que le Kalahari est un désert au sud de l’Afrique et qu’il est moins chaud que le Sahara ? Ou que notre planète compte plus de 6000 espèces d’amphibiens et plus de 8000 espèces de reptiles ? Ces faits amusants, surprenants et intéressants feront le bonheur des jeunes et des moins jeunes.

La force de cet atlas réside dans son harmonie parfaite entre textes et images. Des encadrés colorés et dynamiques complètent magnifiquement les dessins riches en détails. Chaque illustration ne se contente pas de représenter un animal : elle raconte une histoire, dépeint une interaction, évoque un écosystème.

Et comme tout bon atlas qui se respecte, l’ouvrage se clôture par un index pratique. Un outil indispensable pour retrouver rapidement un animal ou un fait étonnant.

“Mon atlas Larousse des animaux” n’est pas qu’un simple livre. C’est une invitation au voyage, une porte ouverte sur le monde, une aventure à chaque page. Un incontournable pour tout jeune passionné d‘animaux, avide de découvertes et de connaissances. Embarquez dans cette fabuleuse odyssée, et laissez-vous charmer par les merveilles de notre planète.