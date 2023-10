Villain to kill – Tome 1

Villain to kill est une nouvelle série, des éditions Kotoon, qui débute avec ce premier tome, paru en septembre 2023. L’un des meilleurs webtoons d’action, du moment, à retrouver dans ce premier tome, de Fupin et Eunji, qui réunit les quatorze premiers épisodes.

Il était une fois l’enfant du jour et l’enfant de la nuit. Les deux enfants se haïssaient profondément. Leur guerre, qui remonte à la nuit des temps, perdure encore aujourd’hui, dans la société des hommes. Un terrible clown semble vouloir son jardin d’Eden. Il s’en prend à une banque, mais dehors, des policiers l’attendent. Ralph sort son speech de méchant, entre générosité et aller simple au paradis. Il lance comme une bombe sur les policiers, qui veulent l’interpeller. Le clown met en plein dans le mille ! C’est un vilain de classe A, nommé Ralph le clown. Mais dans ses victimes, un policier arrive à tendre son bras et braquer son arme sur l’ennemi. Mais Ralph réplique aussitôt, faisant apparaître une massue de jonglage spéciale ! Il affirme qu’il y a toujours un imbécile pour casser l’ambiance et de lancer cette bombe et finir l’éliminer les policiers.

Le récit est surprenant, présente une vieille querelle, un combat du mal contre le bien, depuis toujours, qui se poursuit dans le monde actuel. Ainsi, les vilains combattent les psykers, qui sont comme des super héros, et inversement ! Mais Cassian Lee, psyker d’élite impulsif se retrouve malgré lui au cœur d’une mauvaise affaire. Trahi et assassiné par les siens, qui sont censés apporter la justice, il se réincarne dans le corps d’un lycéen, qui mettait fin à sa vie, suite à des harcèlements. Le super héros devient un vilain. Cela va faire de lui un être particulier, toujours prêt à retrouver ceux qui l’ont trahi ! Une bande dessinée qui présente une vengeance assez bien menée, dans un univers fantastique maîtrisé, qui a encore beaucoup à dévoiler. Ce premier tome est dynamique, entre action, combats et réflexion. Le dessin semble tout aussi dynamique, avec un trait fluide et fin.

Villain to kill est une nouvelle série forte et captivante, des éditions Kotoon, qui débute avec ce premier tome. Un album qui réunit tous les ingrédients d’un succès, entre action, scène de combat, super héros, bien et mal, avec un graphisme dynamique.

