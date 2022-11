L’immeuble enchanté – Mon roman de l’Avent

L’immeuble enchanté est un roman original qui propose de découvrir un chapitre par jour, et cela du 1er au 24 décembre. Un ouvrage de Magdalena et Pauline Berdal, paru aux éditions Auzou, fin septembre 2022, qui invite à suivre six super copains qui décident d’enquêter sur une mystérieuse gardienne d’immeuble.

C’est le dernier jour de classe avant les vacances, pour les élèves. Six enfants rentrent à pied chez eux. Ils sont dans la même école et habitent le même immeuble. Ils adorent la bâtisse à trois étages, qui ressemblent à une grande maison. Parmi toutes les maisons autour, on le voit de loin leur immeuble. Il est grand et semble vouloir protéger les enfants. Même s’il n’est pas le plus élégant de la ville, les enfants ne voudraient vivre nulle part ailleurs. En arrivant à proximité du bâtiment, le soleil illumine la façade. Le plus petit des enfants trouve que l’immeuble est encore plus beau que d’habitude.

Le livre à rabat présente vingt-quatre chapitres pour aller du 1er au 24 décembre et patienter, dans la lecture, jusqu’à Noël. Des pages savamment attachées entre elles, par pointillés, permettent de garder secret les différents chapitres. Avant de débuter la lecture, les jeunes lecteurs trouvent une page d’informations, pour savoir comment utiliser le roman de l’Avent. Chaque jour du mois de décembre et jusqu’au réveillon, les enfants devront s’aider d’une règle pour découper les pointillés des pages, et ainsi ouvrir le chapitre du jour. Le roman est donc comme un calendrier de l’Avent, avec une surprise chaque jour. Le livre est plaisant, avec des personnages attachants, l’ambiance de Noël et un mystère qui reste jusqu’à la fin. De belles illustrations, avec un trait fin, accompagnent l’histoire.

L’immeuble enchanté est un roman original, un roman de l’Avent, des éditions Auzou, qui propose de patienter jusqu’à Noël, comme un calendrier de l’Avent. Un livre amusant, qui propose une histoire pleine de mystères, d’amitié et de magie de Noël.

