Pourquoi investir sur les cryptomonnaies ?

En France, selon une étude réalisée en février 2022, 8 % de la population a investi déjà sur des cryptoactifs. Une tendance qui est nettement en hausse dans d’autres pays. Les cryptomonnaies chaque jour ne cessent de drainer du monde. Et cela sans doute pour de bonnes raisons. Pourquoi donc devriez-vous investir sur les cryptomonnaies ? Dans le présent article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles vous devriez aussi investir sur les cryptomonnaies.

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une monnaie informatique cryptée. Affranchie de toute servitude des institutions financières étatiques, celle-ci est utilisée directement en ligne et est émise suite au minage des blocs de sa chaîne de blockchain. Les transactions de cryptomonnaies se font directement de l’envoyeur au receveur sans passer par un intermédiaire de confiance. Et cela parce que les cryptomonnaies fonctionnent grâce à un système dit de pair à pair.

Aujourd’hui, il faut distinguer quatre différentes familles de monnaies virtuelles cryptées. Il s’agit entre autres :

du Bitcoin ;

des alcoins ;

des stablecoins ;

et des mèmecoins.

Vous pouvez acheter les monnaies de chacune de ces familles de cryptomonnaies sur les plateformes de courtage à l’instar de bitsoft360. Vous pouvez également en vendre si vous en avez déjà tout comme vous pouvez les utiliser et investir sur des produits dérivés.

Investir sur les cryptomonnaies : pour quelles raisons ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez investir sur les cryptomonnaies. Par exemple, vous pouvez investir sur les cryptomonnaies :

Pour diversifier votre portefeuille d’investisseur

En effet, la plupart des investisseurs détiennent dans leurs portefeuilles des actions dans des secteurs traditionnels tels que l’immobilier, les banques et finances, etc. En investissant sur les cryptomonnaies, vous détiendrai en plus de vos actions dans des secteurs traditionnels des cryptoactifs. Ce qui contribuera à la valorisation de votre patrimoine.

Pour rester dans la tendance

Les cryptomonnaies sont sans doute la tendance du moment. Chaque année, des centaines de nouvelles devises voient le jour. Le G20 a d’ailleurs reconnu les devises cryptographiques comme une famille des cryptoactifs. Sur les plateformes de e-commerce et même dans les grandes enseignes, ces monnaies sont de plus en plus admises. Ainsi, vous pouvez investir sur les cryptomonnaies pour rester dans la tendance.

Pour contourner les barrières économiques

Il est impossible de recevoir ou d’envoyer de l’argent vers certains pays sous le coup des sanctions internationales. Mais grâce aux monnaies virtuelles cryptées et à leurs intraçabilité, vous pouvez en quelques clics envoyer et recevoir de l’argent de tous les coins du monde. Sans aucune restriction ni difficulté. D’ailleurs, les Chypriotes ont utilisé le Bitcoin dans un passé récent pour contourner les sanctions américaines. Si vous désirez faire des transactions vers des pays sous embargo ou isolés financièrement, vous pouvez utiliser les cryptomonnaies. Il faut aussi noter qu’avec cette option, vous n’avez aucun seuil maximal comme limite. Vous pouvez envoyer et recevoir autant d’argent que vous voulez.

Pour jouer en ligne

Il existe de nos jours sur internet certains jeux qui sont réservés exclusivement aux internautes détenant des cryptomonnaies : c’est le crypto gaming. Si vous êtes fan de ces jeux en ligne, vous devriez investir dans les monnaies virtuelles cryptées pour avoir de quoi jouer. Aussi, les plateformes de jeux en ligne ordinaires comme les casinos en ligne et les sites de pari en ligne acceptent dans leurs majorités l’usage des devises cryptographiques. En investissant donc sur les cryptomonnaies, vous pouvez les utiliser pour jouer ou les revendre aux joueurs qui les utiliseront.

Pour un investissement à court, à moyen ou à long terme

Les cryptomonnaies sont des actifs que vous pouvez investir à court, à moyen ou à long terme. Ainsi, vous pouvez acheter une devise cryptographique prometteuse et la garder pour la revendre sur le long terme lorsque celle-ci prendra plus de valeur. Vous pouvez également l’utiliser pour faire du trading afin de rentabiliser votre investissement à court terme.