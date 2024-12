L’incroyable Noël de Bolduc – Ed. Flammarion

L’incroyable Noël de Bolduc est un album jeunesse, paru aux éditions Flammarion jeunesse, en novembre 2024. Un livre de Céline Kallmann et Louis Thomas, qui propose un récit de Noël touchant et amusant, à la découverte des lutins et du Père Noël.

Michel est le narrateur de cette histoire, il est aussi surnommé Bolduc. Il est l’assistant en chef du père Noël. Il est également le chef des lutins. Le lutin en chef ouvre les lettres que les enfants envoient au père Noël. Elles viennent du monde entier, et il peut dire qu’il y en a beaucoup ! Il trouve que certaines lettres sont vraiment surprenantes. Une fois que Bolduc a lu toutes les lettres, il va discuter avec le père Noël. Il lui résume les commandes et, ensemble, ils décident quel lutin construit quoi. Le père Noël s’apparente au pilote et Bolduc au copilote. Comme si le père Noël était l’entraîneur de l’équipe de foot et lui son capitaine !

Le récit invite les jeunes lecteurs à pénétrer dans l’atelier des lutins, pour y découvrir Bolduc, le chef. On y découvre l’ambiance et le travail fourni, pour répondre à toutes les attentes des enfants. Mais, lorsque la mère Noël demande à Bolduc de s’occuper d’un cadeau pour le père Noël, alors là, rien ne va plus. Angoissé, le lutin ne sait pas quoi offrir… Ainsi, l’imagination prend la suite, tentant de trouver le cadeau idéal, pour un être exceptionnel ! Le récit est très plaisant, curieux et drôle. La magie de Noël s’invite dans cette histoire surprenante et dynamique, relevée de modernisme, avec certains éléments. La tendresse n’est jamais loin, pour ce conte de Noël, qui plaira aux enfants, comme aux parents ! Le dessin reste simple, plutôt rond et plaisant.

L’incroyable Noël de Bolduc est un album jeunesse amusant, des éditions Flammarion jeunesse. Un livre qui vient offrir la magie de Noël à travers une histoire originale, une invitation à découvrir l’atelier des lutins et à relever un sacré défi pour le chef des lutins !