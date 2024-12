Road trips mythiques à moto – Ed. Larousse

Road trips mythiques à moto est un beau livre de Pierre-Etienne Beauprez, paru aux éditions Larousse, en octobre 2024. Une invitation au voyage et à l’évasion, proposant une superbe sélection des 40 plus beaux road-trips à travers le monde.

Après un avant-propos, un sommaire complet propose une virée à travers les continents. Et c’est avec les Etats-Unis et la mythique route 66 que débute la découverte. La grande, la mondialement connue route 66 est omniprésente dans la culture motarde, et plus largement dans l’imaginaire du road trip de par le monde. Aussi, il était impossible de commencer par un autre lieu ! Mais pour la route 66, il faut aimer les longues routes et les très grands espaces naturels. Un paragraphe rappelle que la route traverse huit états, et qu’il y a trois fuseaux horaires… De superbes photographies accompagnent parfaitement ce premier voyage inoubliable, historique et mythique.

L’ouvrage célèbre l’évasion et la liberté sur deux roues. Le livre rassemble les 40 plus beaux road-trips à moto à travers le monde. Des itinéraires emblématiques, comme la légendaire Route 66 ou la Great Ocean Road, côtoient des parcours moins connus mais tout aussi fascinants. Chaque route raconte une histoire, chaque détour réserve des merveilles. Des longues étendues des plaines américaines aux jungles luxuriantes de l’Asie, en passant par les Andes ou les vastes savanes africaines, les pages invitent à rêver et à explorer. Chaque itinéraire sélectionné met en lumière des paysages spectaculaires et un patrimoine riche. Des conseils pratiques accompagnent les descriptions pour voyager en toute sécurité. Une véritable bible pour les amoureux de la moto et des grands espaces, ce livre est un appel irrésistible à enfourcher une bécane et partir à l’aventure.

Road trips mythiques à moto est un beau livre, une invitation au voyage, des éditions Larousse. Des horizons lointains à découvrir à moto, entre façon de vivre, sensation à chaque paysage, l’ouvrage est captivant. Les invitations au voyage plairont tant aux chevronnés qu’aux amateurs, pour des émotions et rencontres uniques !