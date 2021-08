Locke & Key – Ciel et Terre

Ciel et Terre est un one shot qui vient enrichir l’univers mystérieux et inquiétant de Locke & Key. Un bel album, paru aux éditions Hi Comics, en juin 2021, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, qui présente trois récits inédits, autour de la famille Locke et du manoir Keyhouse.

Un jeune garçon regarde la lunette à travers une lunette. Son visage est tiré, il semble affaibli, malade. Il demande à son père à quoi ressemble la lune de l’autre côté. Le père répond qu’il n’y a pas d’autre face… Celle que l’on peut voir est la seule qui existe. Si le jeune garçon pouvait faire le tour de la lune, il y découvrirait tous les câbles, poulies, leviers et carabistouilles qui font tourner le monde. Le garçon sourit et rigole. Il aime bien quand son père raconte des bêtises. Puis, il demande ce qu’est une carabistouille. Son père, toujours l’air sérieux, explique que les carabistouilles sont des sortes de pneumatiques qui permettent les mouvements du ciel. En effet, selon lui, le ciel n’est qu’un ingénieux décor fait de toiles et de cartons en perpétuelle rotation. C’est comme si eux vivaient au centre d’un carrousel et que la lune, le soleil et les astres étaient les chevaux. La discussion continue ainsi, jusqu’au moment où le jeune garçon fait une crise, et risque de s’étouffer.

Trois courts récits autour des Locke et de Keyhouse sont à découvrir, pour un voyage dans le temps et l’espace. Des petits bonus plaisants à découvrir, invitant à retrouver cet esprit tragique et fabuleux à la fois, surtout avec la première histoire qui présente une nuit aussi magique que tragique, afin de libérer un jeune garçon de sa maladie. Le deuxième récit présente quelques malfrats qui osent s’en prendre à la famille Locke, à leur grand déplaisir… Enfin, on retrouve avec un grand plaisir Bode, Kinsey et Tyler à la recherche d’une nouvelle clé, autour du domaine. L’album s’enrichit avec plusieurs photographies du voyage des auteurs au lieu qui a inspiré Keyhouse et Lovecraft, quelques autres clichés et illustrations. Le one shot est captivant, intéressant et plaisant à découvrir, offrant un moment de lecture agréable, où le mystère, le drame, l’horreur et plus encore règne toujours sur le manoir Keyhouse.

Ciel et Terre est un one shot, un ouvrage des éditions Hi Comics, qui présente un peu plus Keyhouse et la famille Locke, à travers le temps et l’espace, avec les ancêtres de Bode, Kinsey et Tyler, que l’on retrouve aussi avec plaisir, comme pour prendre quelques nouvelles…