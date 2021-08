ETORO : Le meilleur courtier Forex

C’est actuellement l’un des meilleurs courtiers forex les plus populaires et les plus utilisés du moment. Si vous vous demandez si eToro est fait pour vous, nous allons vous dire ici ce que c’est, comment il fonctionne.

Qu’est-ce qu’eToro ?

Fondée en 2007 et évaluée à près de mille milliards de dollars, eToro est aujourd’hui l’une des meilleurs courtiers forex.

Il propose un large éventail d’actifs, notamment des indices, des actions au comptant et des CFD sur les actions, les matières premières, les devises et les crypto-monnaies telles que le bitcoin et le XPR.

Actions eToro

Bien qu’eToro ait commencé comme un courtier axé sur le Forex, il s’est progressivement constitué un important portefeuille de clients investissant dans des actions, au point de devenir le meilleurs courtiers forex en ligne pour ceux qui débutent dans ce domaine.

Elle les a d’abord introduits sous la forme de CFD, ajoutant chaque année de nouveaux titres jusqu’à ce qu’elle autorise enfin la négociation d’actions au comptant, une étape qui a constitué une percée dans son développement et qui explique pourquoi nous l’aimons tant aujourd’hui.

Cependant, la possibilité d’acheter des actions sur eToro, les offres de devises et les indices ne sont pas les seules raisons de son succès retentissant. En outre, l’absence de commissions pour l’achat d’actions, le trading social et le copytrading ont joué un rôle majeur dans son accession au sommet des courtiers les plus utilisés.

Comment cela fonctionne-t-il ?

eToro fonctionne comme n’importe quel autre courtier en ligne, en achetant et en vendant des actifs comme vous le feriez sur n’importe quelle plateforme de négociation normale.

Cependant, ce qui rend ce courtier vraiment intéressant, c’est sa fonction de trading social, pour laquelle il est connu dans le monde entier et qui constitue l’un de ses principaux avantages.

Commerce social d’Etoro

Le trading social est un concept assez large, mais on peut dire qu’il s’agit d’un ensemble de stratégies basées sur la reproduction des transactions qu’un utilisateur expérimenté a effectuées sur la même plateforme.

Le fait de copier les transactions d’autres utilisateurs est connu sous le nom de copytrading, qui fait partie du trading social. Cependant, les termes copytrading et social trading sont actuellement utilisés sans distinction.

Ce type de trading est gagnant-gagnant, c’est-à-dire que le trader qui copie et celui qui est copié font tous deux des bénéfices.

Les meilleurs traders de la plateforme peuvent devenir des investisseurs populaires, afin que les gens puissent copier leurs transactions, devenant ainsi des traders sociaux.

Les traders sociaux ont un avantage évident, ils peuvent copier les transactions effectuées par d’autres traders plus expérimentés. En retour, les investisseurs populaires peuvent gagner 2% de l’argent investi par ceux qui les copient.

Cependant, le trading social d’eToro va plus loin, agissant comme un réseau social où il existe des moyens d’interagir avec d’autres traders, des forums de discussion et vous pouvez même publier des articles.