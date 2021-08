Soleil Manga – Deux nouveaux titres pour Wario et Yoshi

Yo ! C’est moi, Wario ! tome 2 et Yoshi’s new island sont deux nouveaux titres de la collection Soleil Manga, paru en juin 2021. Deux héros Nintendo qui se révèle dans des histoires aussi drôles qu’aventureuses, pleines de rebondissements.

Wario et son elfe regardent leur dernier compagnon, un cochon elfe, manger, ou plutôt dévorer. Il engloutit facilement tous les plats et n’a pas encore pris de dessert. Pour son thé, il boit tout un tonneau. L’elfe trouve que leur compagnon a pris un peu de poids. Ce dernier s’écroule lamentablement, il n’arrive plus à bouger. Wario et l’elfe s’inquiètent car ils voulaient arriver rapidement au niveau suivant…

L’histoire remonte à déjà bien longtemps, au moment où une cigogne du bonheur livrait de bien jolis bébés. Elle emmenait Bébé Mario et Bébé Luigi. Le voyage se passait bien jusqu’à l’arrivée de Kamek, qui voulait prendre les deux bébés ! La cigogne est outrée, elle affirme que Kamek est bien malpoli et, de plus, il est hors de question qu’elle lui laisse les deux adorables bébés. Malheureusement pour elle, Kamek n’en a que faire et sans demander son avis, vole les deux baluchons où se trouvent les deux petits. Mais bébé Mario ne se laisse pas faire…

Voici deux nouveaux titres pour l’univers de Mario, à travers ces deux titres, qui présentent des héros du fameux jeu vidéo. Yukio Sawada livre donc la suite des aventures de Wario, costaud et drôle, rien ne semble l’arrêter, pour parvenir à ses fins et aller toujours plus loin que Mario. Ainsi, les gags s’enchainent, surtout lorsque le héros s’énerve ! Pour le petit glouton Yoshi, tout s’enchaine lorsque le Bébé Mario tombe sur son île et tente de retrouver son frère enlevé par Bébé Bowser. L’aventure est trépidante et amusante, avec quelques scènes improbables et drôles, qui seront amuser les lecteurs. Les dessins, des deux mangas, sont plaisants, fluides, ronds et expressifs.

