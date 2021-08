Selma et Samir – Premiers romans

La collection Premiers romans, des éditions Nathan, se complète avec un nouveau titre, pour les jeunes lecteurs, Selma et Samir. Un ouvrage, de Mymi Doinet et Nicolas Trève, paru en juillet 2021, qui présente une histoire d’amitié touchant, entre une adolescente et un jeune exilé.

Il entend le cœur de Samir battre très fort. Depuis, qu’il a fui son pays d’origine, le jeune garçon a souvent dû courir. Son sac rebondi sur son dos et entend les battements du cœur de jeune garçon. Alors que le sac est prêt à tomber, Samir vérifie si la fermeture éclair ne déraille pas. Puis, il remet les bretelles sur ses épaules. Le sac à dos est admiratif de Samir, son propriétaire, car même dans la pire des galères, il se soucie toujours de lui avec de penser à soi. Oui, Samir est un garçon courageux de onze ans qui a quitté précipitamment l’Afrique pour une expédition des plus chaotiques…

L’approche est surprenante, avec des chapitres qui présentent chacun un nouveau narrateur. Ainsi c’est par le sac à dos de Samir que l’histoire débute, avec cet objet qui décrit le premier héros, un jeune enfant courageux, de onze ans, qui a dû fuir son pays. Des objets et animaux, chacun leur tour, vont raconter l’histoire de deux personnages attachants et touchants, Samir, jeune exilé et Selma, jeune fille qui aime faire des photos. Le hasard va les réunir et une belle histoire d’amitié va débuter, décrite par les objets et animaux. La lecture est plaisante, le récit doux et entrainant, mêlant le triste sujet de l’exil à la force de l’amitié et de l’art, entre Selma qui fait de la photo et Samir qui joue de l’harmonica et écrit des poèmes. Des illustrations accompagnent l’histoire, offrant une belle dynamique au livre.

Selma et Samir est un nouveau titre de la collection Premiers romans, des éditions Nathan, qui offre un récit touchant, une belle rencontre, de l’espoir, pour un jeune exilé, qui va se lier d’amitié à une jeune fille qui va lui venir en aide, pour retrouver les siens.