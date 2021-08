Trésor sur la presqu’île de Quiberon – Escape game en Bretagne

Escape game en Bretagne est une nouvelle collection des éditions Beluga, qui débute avec le titre Trésor sur la presqu’île de Quiberon, paru en juin 2021. Un livre dont on est le héros, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, de Vincent Raffaitin et Gaëtan Le Cose.

Les jeunes lecteurs incarnent Arzhur, un jeune garçon de huit ans qui vient de s’acheter un tout beau et tout neuf détecteur de métaux, avec l’argent de poche économisé durant l’année scolaire. Sur la plage de Kermahé, Arzhur balaie le sable avec son appareil, à la recherche des petits trésors perdus par les vacanciers. Au bout d’un moment, le changement de son indique une belle trouvaille ! Après avoir délimité un emplacement pour creuser, il s’arme d’une pelle. Après quelques pelletées, un objet dur résonne sous l’outil. Malheureusement, c’est une chaîne d’amarrage rouillée qui est retrouvée !

Le livre d’escape game débute avec toutes les explications nécessaires, en commençant par le fait que le roman-jeux ne se lit pas de manière linéaire. Ainsi, des énigmes vont être à résoudre, un tableau de décodage est à utiliser, et des indices et solutions sont apportés. Une aventure s’annonce alors, suite à la découverte de la fameuse chaîne rouillée qui cachait un coffre bien mystérieux. En suivant les indications, en résolvant les énigmes, en faisant des choix, le héros va parcourir toute la presqu’île. L’histoire de l’île s’entremêle à l’aventure à vivre, avec de nombreuses énigmes variées et plaisantes, entre mémoire, observation et logique ! Le roman-jeux est captivant, présentant aussi la presqu’île, qu’il faudra certainement découvrir par la suite, pour revivre en partie, et en réel, cette belle aventure. Quelques illustrations, plutôt moderne, accompagnent l’histoire à découvrir et à vivre.

Trésor sur la presqu’île de Quiberon est un roman-jeux, des éditions Beluga, débutant la nouvelle collection Escape Game, qui invite les enfants à mener l’enquête et résoudre des énigmes diverses et variées, afin de retrouver un trésor, à travers un jeune vacancier qui va découvrir quelques secrets de la presqu’île.