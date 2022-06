L’officiel Cahier de vacances pour adultes

Cahier de vacances pour adultes est un cahier qui propose à chacun et chacune de retomber en enfance, de manière ludique et humoristique. Un livre souple, des éditions Hugo & Cie, en mai 2022, pour bronzer, prendre du bon temps, tout en révisant, tout ce que l’on a pu oublier.

Le livre propose, comme tous les cahiers de vacances, de marquer à qui appartient le cahier. Ensuite des penses pas bêtes sont à retrouver, pour se remémorer et aider à retrouver certaines bases. Il y a donc des notions de mathématiques et de français à relire et reprendre. C’est par l’incontournable dictée, épreuve consacrée au Brevet du collège, que débutent les premiers exercices à résoudre. Il va falloir corriger la dictée d’un jeune garçon au Brevet des collèges 2021. Puis, des maths sont à retrouver, avec un quiz de dix questions autour de notions de mathématiques. De l’histoire est à retrouver par la suite…

Le cahier de vacances est très plaisant à découvrir, proposant de réviser, tout en s’amusant, les bases du français, des mathématiques, de l’histoire, de la géographie, de la culture générale… Entre humour et pédagogie, il est agréable de feuilleter entre ces pages et ces exercices inédits. Il y a aussi des jeux, pour travailler les méninges, comme des sudokus, grilles de mots cachés, énigmes à résoudre… Les activités suggérées sont drôles, décalées, instructives, entre réels exercices, jeux et quiz, avec des thèmes très différents et variés, sur le cinéma, les arts, la musique, le sport… Il y a de quoi s’amuser et s’occuper, pendant tout l’été, avec ce cahier souple, pratique et facile à emporter partout, en week-end, en vacances, dans le train, sur la plage…

Cahier de vacances pour adultes est un ouvrage souple, des éditions Hugo & Cie, qui propose de bronzer tout en révisant tout ce que l’on a pu oublier. Des exercices pour revoir les notions de français, mathématiques, sciences, histoire et des jeux, pour la culture générale et faire travailler les méninges.

Officiel Cahier de vacances pour adultes