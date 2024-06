L’ogre d’en bas – Ed. Glénat jeunesse

L’ogre d’en bas est un album jeunesse touchant, paru aux éditions Glénat jeunesse, en avril 2024. Un récit fort et poétique, d’Olivier Dupin et Barroux, en hommage aux Juste, des anonymes qui ont sauvé des Juifs, pendant la Seconde guerre mondiale, au péril de leur vie.

La narratrice est une jeune fille qui vit dans un petit appartement, tout en haut d’un immeuble, avec sa grande sœur et ses parents. Le parquet grince, il y a des souris dans les cloisons, mais ils s’y sentent bien ! Maman leur demandait parfois d’aller faire des courses. La petite fille détestait ça, car elle devait alors passer devant le concierge, qui ressemblait à un ogre. L’ogre était gigantesque et possédait la plus grande barbe du monde. Elle descendait au moins jusqu’aux genoux ! Les enfants du quartier racontaient que sa barbe était vivante, qu’elle pouvait avaler un enfant tout entier !

Le récit présente le récit de deux sœurs, dont la plus jeune est la narratrice. Elle raconte ainsi son histoire et celle de sa sœur, dans un pays sous occupation allemande. Les deux enfants possèdent une étoile jaune sur leur vêtement, elles sont désignées « différentes ». Une nuit, elles vont voir leur mère se faire capturer par des soldats. C’est l’ogre qui vit en bas de l’immeuble, qui va les aider à se cacher, notamment dans sa grande barbe plutôt réconfortante ! L’album est touchant, poétique, malgré la peur et l’incompréhension qui règnent. De ses yeux d’enfant, la narratrice tente d’expliquer ce qui se passe, tel qu’elle voit les choses. Le texte est fort, traitant d’un sujet peu traité pour les jeunes lecteurs. Le récit reste doux et adapté aux enfants, malgré le fond de guerre. Le dessin, au trait fin et fluide, reste plaisant et très expressif.

