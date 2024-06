Les livres ont des pouvoirs incroyables, le saviez vous ? Et “Les Superpouvoirs des Livres”, publié par les éditions Gründ, est là pour vous les faire découvrir de manière magique et amusante. Cet album jeunesse, destiné aux enfants dès 3 ans, est une véritable ode à l’amour des livres. On adore déjà.

Et en tant que grande amoureuse des livres, je ne pouvais pas me permettre de passer à côté de ce livre ! Surtout que j’ai une mission secrète : faire aimer les livres à ma fille (et c’est plutôt bien parti je l’avoue)! Allez revenons en à nos moutons… Non, nos livres !

Ainsi, l’auteur Marja Monette-Millette, accompagnée des illustrations adorables de Marjorie Blais-Simard, nous invite à suivre Franklin, un guide sympathique, qui nous dévoile les secrets des superpouvoirs des livres. Mais attention, ces pouvoirs ne sont pas comme ceux des magiciens ou des superhéros que vous connaissez. Ils sont bien plus rigolos et tout aussi fascinants!

Les livres ont des superpouvoirs, saurez vous deviner lesquels ?

Dès la première page, Franklin se dépoussière et vous prend par la main en vous emmenant dans un voyage où chaque livre s’ouvre sur un monde nouveau. Les livres ont le pouvoir de transporter les enfants dans des aventures fantastiques, de stimuler leur imagination, de leur apprendre des choses incroyables, et surtout, de leur offrir des moments de d’évasion.

Avec un humour léger et des illustrations charmantes, “Les Superpouvoirs des Livres” montre aux jeunes lecteurs que les livres peuvent être des compagnons fidèles (mais qui n’aiment pas trop l’eau au risque d’avoir des frisottis). Chaque pouvoir dévoilé par Franklin donne une raison de plus de tomber amoureux des livres. Ils peuvent transformer une journée ordinaire en une aventure extraordinaire, apporter du réconfort, et même créer des souvenirs fabuleux.

En tant que parent, vous allez adorer lire ce livre à votre enfant et le voir s’émerveiller à chaque page tournée. Ce livre est une célébration de l’amour de la lecture et de l’importance des livres dans la vie des petits (comme des grands, avouons le).

Alors, qu’attendez-vous? Plongez dans cet album merveilleux et découvrez ensemble les sept superpouvoirs des livres. Avec “Les Superpouvoirs des Livres”, chaque moment de lecture devient une aventure inoubliable et un plaisir partagé.

Offrez à votre enfant la chance de développer cette habitude précieuse et laissez les livres enchanter votre quotidien !