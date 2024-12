Lore Olympus – Volume 7

La saga de Rachel Smythe, débutée par un Webtoon, en 2016, se poursuit en bande dessinée, avec ce volume 7. Un album paru aux éditions Hugo BD, en novembre 2024, qui propose de suivre la romance pleine de péripéties de Perséphone et d’Hadès.

Hadès tente d’utiliser ses pouvoirs. Perséphone, à ses côtés, demande si cela a fonctionné. Il lui répond que c’est toujours une plante ! La jeune femme veut essayer à son tour, mais Hadès lui demande de faire une pause. Perséphone affirme qu’elle peut le faire. Le dieu affirme qu’il sait cela, mais lui demande de faire une pause malgré tout. Il s’assoit sur le canapé, lui aussi a l’air épuisé. Perséphone lui demande s’il est en colère contre elle et poursuit par affirmer que ce n’est pas grave s’il l’est. Hadès répond qu’il n’est pas en colère. Il est juste contrarié par la façon dont les choses se passent. Puis, il dit que Perséphone aurait dû lui dire que Menthé l’avait envoyé à la tour 4. Perséphone tente de se justifier, en affirmant qu’elle allait le faire, mais que ce n’était jamais le bon moment.

La relation entre Perséphone et Hadès atteint de nouveaux sommets d’intensité et de complexité. Le récit revisite avec modernité et justesse le mythe antique, explorant les méandres de l’amour naissant entre ces deux figures emblématiques. La bande dessinée plonge profondément dans la sincérité de leurs émotions : la douceur d’Hadès face aux douleurs de Perséphone, ses doutes et ses propres traumatismes, tandis qu’elle apprend à se reconstruire et à accepter sa vulnérabilité. La jalousie, subtilement introduite, agit comme un révélateur des failles et des désirs des personnages, sans jamais sombrer dans le cliché. L’équilibre entre ombre et lumière, douleur et espoir, est maintenu avec des dialogues et des personnages empreints d’empathie. L’aspect visuel de l’album est, comme toujours, captivant. Il offre un jeu de couleurs somptueux et des illustrations évocatrices accentuent chaque émotion, offrant une immersion totale dans cet univers fascinant.

Le Volume 7 de Lore Olympus est un bel album, des éditions Hugo BD. Un ouvrage dense, bien découpé, qui offre la suite des aventures romantiques et épiques de Perséphone et Hadès, entre vérité, écoute, passé, sincérité, émotions, amours…

