SANTANA est de Retour en France !

Depuis plus de cinq décennies, Carlos Santana a révolutionné la fusion afro-latin-blues-rock. Originaire de San Francisco, le groupe a toujours été à l’avant-garde de l’art musical transcendant les genres et les frontières.

Récompenses et Distinctions

Santana a remporté dix Grammy Awards et trois Latin Grammy Awards. En 1999, le projet « Supernatural » a battu des records avec neuf Grammy Awards, dont l’album de l’année et le disque de l’année pour « Smooth ».

Reconnaissance Internationale

Carlos Santana a reçu le Billboard Century Award (1996), a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame (1998), a obtenu le Billboard Latin Music Awards’ Lifetime Achievement Honor (2009), et a reçu le Kennedy Center Honors Award (2013).

Collaborations et Projets Récents

Son dernier album, « Blessings and Miracles » (2021), est un succès avec des collaborations notables, notamment avec Rob Thomas, Chris Stapleton, et Steve Winwood. Le documentaire « CARLOS » produit par Sony Music Entertainment et Imagine Documentaries, a été présenté au festival du film de Tribeca 2023 et est maintenant disponible en streaming.

