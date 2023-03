Lozère Apocalypse – Tome 1/2

Lozère Apocalypse est une nouvelle série d’aventures et de comédie, des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome, paru en mars 2023. Une bande dessinée originale, décalée et surprenante, de Stan Silas, qui présente une aventure improbable, pour un groupe d’enfants, des alevins…

Dans un avion, des enfants, avec leur mascotte, chantent gaiement. Ils s’égosillent pour Colozi et les alevins, qu’ils semblent être. Un petit garçon, avec un poulpe rose, affirme que Colozi est rigolo et que cela lui fait bizarre de le voir en vrai. Il est ravi puisqu’ils vont passer toutes leurs vacances ensemble. Aussi, il suggère d’être ami. Enfin, il se présente en donnant son prénom, Merlin. Son voisin, l’air sombre et froid, répond à Merlin, qu’il va mourir… Un peu plus loin, dans l’avion, Mélanie lit les instructions, pour faire fonctionner le gilet de sauvetage. A côté d’elle, Marius tente désespérément de répondre à ses questions, mais il se fait engueuler ! Elle lui reproche de ne pas écouter les consignes de sécurité. Elle s’inquiète quant à ce qu’il y a à faire, en cas de dépressurisation de la cabine.

Le récit est décalé, surprenant, très original, hors normes et fabuleux. On y découvre une colonie d’enfants, des orphelins, appelés alevins. Alors qu’ils sont dans l’avion avec leur mascotte, l’appareil connaît une avarie. Colozi prend un parachute pour laisser seul les enfants. Bientôt l’avion se crache, et quelques survivants se retrouvent en Lozère, un lieu improbable… Il y a des enfants poulets, un renard espiègle et bipède qui parle et pleins d’autres ennemis ! La bande dessinée de 196 pages se découpe en plusieurs chapitres, plus ou moins courts, oscillant aussi entre flashbacks et différents personnages. La lecture est plaisante, offrant un univers déjanté, avec des personnages attachants, aux personnalités différentes, aux destins assez tragiques. Livrés à eux-mêmes, ils vont devoir faire des choix difficiles et se battre, pour survivre et tenter de découvrir ce qui se trame. Le dessin, au style plutôt manga, est plaisant et énergique, très efficace.

Lozère Apocalypse est une nouvelle série originale et surprenante, des éditions Le Lombard. Un album riche et dense, entre survival et humour, présentant un groupe d’enfants qui va devoir survivre en milieu hostile et fou, au milieu de différents dangers.

Lien Amazon