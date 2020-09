Mademoiselle Rochas in Black : Un parfum Rock’N’Roll

Mademoiselle Rochas in Black de Rochas Paris fait partie des parfums boisés que les amoureuses de senteurs intenses vont adorer. J’ai eu le privilège de le sentir, je peux d’ores et déjà vous dire qu’il ne manque pas de caractère.

Mademoiselle Rochas in Black est soigneusement mis en valeur grâce à son flacon de couleur entièrement noire. Ses courbes arrondies sont superbes et ajoutent un peu de douceur au caractère affirmé du parfum. La couleur argentée des écritures centrales et du bouchon ressort divinement bien. Quant au nœud, que dire si ce n’est qu’il est superbe. Il apporte un petit côté rebelle à la fragrance, puisqu’il fait penser à un blouson en cuir, de par sa matière et les clous couleur argent qui l’habille.

Mais alors, que réserve ce nouveau parfum de Rochas Paris ?

Beaucoup de mystère dans un premier temps, car on ne voit pas la fragrance au travers du flacon. Puis lorsque je l’ai pulvérisé pour la première fois, j’ai senti le côté assumé de ce parfum tout de noir vêtu. Je trouve même qu’il a un côté masculin/féminin, une allure affirmée, mélangée à une pointe de douceur. Il marque les esprits, sûrement ce fort caractère boisé qui le rend assez intense malgré tout. Le côté fleuri du parfum transparaît également, mais de manière plus subtile.

Zoom sur la famille olfactive de Mademoiselle Rochas in Black

Ce parfum appartient à la famille olfactive “Floral Fruité Boisé”.

Notes de tête : Bergamote, Mûre, Thé noir

Bergamote, Mûre, Thé noir Notes de cœur : Rose, Aubépine, Accord de cuir noir

Rose, Aubépine, Accord de cuir noir Notes de fond : Vanille noire, Mousse de chêne, Ambroxan

Jusqu’alors, je ne connaissais pas la Maison Rochas (merci Clément pour la découverte). J’ai donc eu une double surprise avec ce nouveau parfum.

Pour conclure, je dirai que j’ai été séduite par le caractère affirmé du parfum, son look et son superbe flacon. Et mon âme rock’n’roll ne peut que valider l’univers qui l’entoure.

Un parfum baptisé « My Frenchic » pour son côté rock que l’on adore.