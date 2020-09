Martinique, un projet contesté

LE POT DE TERRE CONTRE LE POT DE FER

Un habitant de la plage du Coin au Carbet, représentant d’un collectif de riverains, a vu son recours gracieux contre le projet d’un hôtel retoqué, mais reste mécontent.

LES SERVICES DE L’ETAT N’ONT PAS JOUE LEUR RÔLE

Le recours déposé par cet habitant et le collectif de riverains a été rejeté par la municipalité.

Mais le président du comité ne jette pas l’éponge et conteste la procédure et les arguments retenus. « Ce projet n’a fait l’objet d’aucune étude et le permis a été accordé par défaut de réponse du maire. Aucun de nos arguments n’a été étudié, permettant ainsi que ce dossier soit validé au plus vite. De plus, les services de l’Etat n’ont pas joué leur rôle et ne semblent pas tenir compte des règles d’urbanisme ».

UN PROJET HOTELIER ILLEGAL

Le 9 décembre dernier, le collectif découvre à la mairie du Carbet, une demande de permis de construire déposée le 4 du même mois. Une demande enregistrée sous le numéro PC 972 20419BR 045 et qui concerne la construction d’un complexe hôtelier de 10 chambres et comprenant deux bassins de piscine sur la plage du Coin.

« J’ai aussitôt adressé au maire mais également au préfet, à la DEAL ainsi qu’à CAP NORD -la Communauté d’agglomération chargée d’instruire le permis- un courrier rappelant la situation des riverains subissant des nuisances en provenance des activités musicales et de restauration et de circulation ainsi que la nécessité de respecter la loi ainsi que les règles de l’urbanisme. »

UN PROJET HÔTELIER DANGEREUX

Malgré cela, le 06 mai 2020, en plein confinement, un panneau annonçant le chantier de la construction de l’hôtel est affiché.

« Le dossier a apparemment bénéficié d’un permis tacite et aucune de nos alertes n’a été prise en compte, pas même l’existence d’une servitude inaliénable et utilisée par les riverains pour une évacuation en cas d’urgence. Ni non plus le caractère à risque des terrains sur lesquels se situent le projet d’hôtel (inondations, tsunami ou encore liquéfaction). »



QUE FERA LA JUSTICE ? LES CITOYENS DOIVENTE ETRE RESPECTES

La contestation du projet a été effectuée dans les règles et, face à l’indifférence des autorités et au manque de respect des droits des citoyens, la saisie du tribunal administratif reste le dernier recours. Un espoir pour les riverains excédés par les nuisances autant que par le non-respect des règlements ? Laissera-t-on cette fois encore les citoyens livrés -pieds et mains liés- au pouvoir des réseaux d’influence ?

Le dossier a été soumis à l’ASSAUPAMAR, association bien connue pour ses actions visant à la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Cette association s’oppose aux atteintes à l’environnement et s’applique à « dénoncer toute action qui contrevient à la loi ».

