Médée – Un roman des éditions Hauteville

Médée est un roman de Rosie Hewlett, paru aux éditions Hauteville, en octobre 2024. Un récit bouleversant, une histoire épique, qui présente une héroïne de la mythologie, puissante et sombre. Elle est une femme traumatisée, qui rêve de liberté…

Médée est la narratrice de son histoire. Elle explique que lorsqu’elle était enfant, elle avait transformé son frère en cochon. Elle avait trouvé cela drôle, sur le moment, de le regarder ses os se rompre et d’entendre la chair éclater, alors que les muscles et tendons mutaient. Médée a gloussé quand il a hurlé, tandis que son nez se transformait en groin. Mais personne d’autre n’a ri. Les esclaves ont gémi, certains ont même fui le palais, pour ne jamais revenir. Lorsque ses parents l’ont appris, sa mère a pleuré et son père l’a frappé au visage. Les deux ont réagi sans grande surprise. Elle avait fait ça car Apsyrtos était cruel et tourmentait ses deux sœurs…

Médée est une héroïne sombre de la mythologie grecque, qui est ici mise en avant, entre amours contrariés, traumatismes, espoirs, obsession… Le roman est captivant et bien mené, présentant une héroïne, malgré tout touchante, au destin tragique. La plume est plaisante et la narration permet de mieux comprendre cette héroïne, ses émotions et son histoire. La magie noire et le destin implacable sont au cœur de ce récit tortueux, entre sensibilité, complexité des relations, cruautés, résilience, adversité… Le récit est intense, avec cette femme forte, au destin tragique, qui fascine et plonge dans l’obscurité. La vision de l’héroïne est moderne, le mythe est dépoussiéré, pour laisser entrevoir une femme déterminée.

Médée est un roman bouleversant et captivant, des éditions Hauteville. Une histoire revisitée qui propose de plonger dans l’obscurité auprès de Médée, femme au destin tragique, aux amours contrariés, douée de magie, belle et fascinante.