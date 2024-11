« Le panache » au cinéma : interview de Jennifer Devoldere, José Garcia et Aure Atika

Dans Le panache, le nouveau film de Jennifer Devoldere, José Garcia incarne un professeur de français muté dans un collège privé catholique. Il va transmettre sa passion pour le théâtre à Colin, un jeune garçon bègue, qui vient de faire sa rentrée dans cet établissement. Ce dernier va surmonter ses doutes et ses peurs face à sa différence en interprétant le rôle de Cyrano. En adaptant le seul-en-scène de Nicolas Devort, Dans la peau de Cyrano, Jennifer Devoldere a réussi un film sensible et touchant. Lors de sa présentation en avant-première au festival Cinéroman de Nice, nous avons rencontré la réalisatrice mais aussi José Garcia qui interprète ce professeur passionné et Aure Atika, formidable dans le rôle de cette mère aimante et soucieuse pour son fils.

France Net Infos : José, comment présenteriez votre personnage ? Comme un professeur qui marque ses élèves ?

José Garcia : C’est un Don Quichotte des temps modernes comme le sont beaucoup de professeurs. C’est une profession qui continue à croire à la transmission et au savoir. Tous les cancres se sont retrouvés à un moment ou à un autre de leur scolarité face à un enseignant qui leur a enseigné le goût d’apprendre. Mon personnage essaie de penser différemment, même s’il est un peu écrasé par sa hiérarchie. C’est un bon pédagogue. Peut-être pour la dernière fois, il va tenter quelque chose pour amener ces enfants vers ce qu’ils doivent être.

France Net Infos : Aure, qu’est-ce qui vous a séduit dans votre personnage ?

Aure Atika : J’ai aimé comme c’est difficile pour cette mère de lâcher-prise avec son fils. Elle va devoir apprendre à lui faire confiance et à le laisser s’envoler. En tant que maman, on connaît forcément ce sentiment.

France Net Infos : Comment avez-vous choisi Joachim Arseguel pour le rôle de Colin ?

Jennifer Devoldere : On a fait un casting, en faisant appel à des orthophonistes. Joachim nous a envoyé une vidéo et on a eu un coup de cœur immédiat pour lui.

Aure Atika : Joachim est bègue mais il est très bavard. Sur le tournage, il adorait nous raconter des histoires, à son rythme particulier. Il n’est pas complexé par son handicap. Quand on a fait la scène du karaoké, il ne bégayait plus.

France Net Infos : Dans le film, Colin va jouer le rôle de Cyrano. Les thèmes abordés dans la pièce d’Edmond Rostand touchent tout le monde et notamment les jeunes…

Jennifer Devoldere : C’est une pièce qui les touche car elle raconte un peu ce qu’ils vivent : leurs émois amoureux, le désir d’aller contre l’ordre établi…C’est une pièce assez galvanisante.

Le Panache de Jennifer Devoldere avec José Garcia, Aure Atika, Joachim Arseguel