« Mères sans filtre » – Des témoignages forts aux Éditions Solar

« Mères sans filtre » est un livre qui invite à libérer la parole sur un sujet resté longtemps tabou, la maternité. Ici, on parle de féminisme, d’inégalités parentales, de pressions sociales, de courage, de charge mentale et bien d’autres sujets forts et poignants.

Nous allons découvrir 8 témoignages acérés, racontés par 8 autrices inspirantes : Gabrielle Richard, Claire Tran, Anne-Sophie Brasme, Camille Abbey, Illana Weizman, Élodie Front, Renée Greusard, Julia Kerninon.

« Mères sans filtre » est un livre fort en confidences. Il en ressort de l’honnêteté, de la force, du non-filtre et de la pudeur parfois. Ces témoignages de femmes, si différentes et pourtant si proches dans le combat qui les rassemblent, sont touchants au plus haut point. Elles nous racontent que malgré les difficultés rencontrées, elles assument leur rôle de mère coûte que coûte.

Elles prônent la prise de conscience de la maternité, au-delà de ce qui est visible par les autres. Mais aussi, le respect de la différence (famille recomposée, couples de femmes homosexuelles, le non-genre également) qui mène au même combat, celui de se faire entendre, de rompre les a priori de la maternité, et d’éclairer sur des sujets trop méconnus et donc interprétables par tous. Soit, une invitation à stopper les préjugés, parce que nous ne savons pas ce que vivent ces femmes. Nous ne mesurons pas que derrière ces sourires arrangés se cachent parfois la peur d’être mère, une charge mentale, la pression sociale, la peur du regard des autres, la culpabilité ou simplement un post-partum des plus violents.

« Mères sans filtre » est un livre qui touche, perturbe parfois, éclaire souvent. Un livre à mettre entre les mains des femmes qui se sentiraient seules dans le simple fait d’accueillir un enfant. Fort en confidences, il met en lumière des sujets trop peu évoqués, et cela fait du bien.