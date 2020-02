Mes jolies frimousses, Une collection aux Éditions Langue au Chat

La collection « Mes jolies frimousses » est une série de 4 livres proposés aux Éditions Langue au Chat. Des livres petit format, aux formes rigolotes qui vont donner envie à nos bambins de découvrir tout un tas d’animaux.

Mes jolies frimousses ne manque pas de charme et d’idée ! Les 4 livres qui la composent sont ressemblant par leur forme d’animaux ou encore leur couleur. On retrouve donc Mes jolies frimousses de la ferme, de la forêt, de la maison ou encore du jardin.

Les petits livres sont faciles à tenir, idéal pour les mains des tout-petits à partir de 6 mois. Les formes sont attractives, les représentations des animaux colorées attirent l’œil instantanément. Ils vont donner envie aux enfants de reconnaître leurs animaux préférés ou de faire la connaissance de nouveau.

Ils pourront aller à la recherche des animaux du jardin, toucher les ailes du papillon, découvrir le joli minois de la fouine, faire connaissance avec le ver de terre ou faire une petite danse avec la fourmi. Tous les animaux qu’il sera susceptible de rencontrer dans le jardin sont bien présents. Les représentations sont dessinées de façon arrondie, douce. Le scarabée et l’araignée font tout sauf peur, pas d’inquiétude !

Le livre en forme de cochon guidera l’enfant au sein de la ferme familiale. Il pourra nourrir les poules ou imiter le coq. Caresser le pelage du mouton ou observer la vache. Il va pouvoir se projeter en pleine nature, c’est chouette. Dans la forêt, les jolies frimousses sont tout aussi craquantes. Et les animaux encore plus beaux. Il va croiser un renard, un cerf, un ours, un élan ou encore un loup. Frissons garantis ! Enfin, de retour à la maison, il croisera encore le chat pour un moment de complicité, s’émerveillera devant le plumage coloré de la perruche et ira nourrir son petit hamster.

Ces 4 livres regroupent bien la totalité des animaux que le petit aura envie de croiser lorsqu’il se racontera des histoires. Puis, plus tard au détour d’une promenade. Pas de narration pour ces livres, c’est aux parents d’inventer quelques folles aventures afin que le petit puisse un se projeter dans les lieux d’habitat de chacun de ces animaux.

Ils sont disponibles au petit prix de 4,95 € ; vous les retrouverez aux Éditions Langue au Chat, une édition que nous découvrons et qui est absolument craquante.