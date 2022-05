Mes premiers classiques Larousse – Deux nouveaux titres

L’appel de la forêt et La source de l’eau de la vie sont deux nouveaux titres, de la collection Mes premiers classiques Larousse. Deux romans, parus en avril 2022, pour les jeunes lecteurs de CE1 et CE2, adaptés de classiques de littérature, pour une découverte de la culture générale.

Buck est un chien magnifique, qui a quatre ans à peine, mais il est très fort et pèse déjà 65 kilos. Buck mène une vie heureuse et plutôt tranquille en Californie, dans une gentille famille. Mais un jour, l’aide jardinier de la famille dérobe Buck, pour le vendre à un trafiquant de chiens de traîneau. Le chien quitte, malgré lui, la Californie et sa tendre famille.

Il était une fois un roi très malade, à tel point que ses trois fils craignaient pour sa vie. Ils allaient souvent, au fond des jardins pour pleurer. Un jour, alors qu’ils se désolaient, un vieillard s’approcha d’eux. Il leur demanda la cause de leurs larmes. L’un d’eux expliqua que rien ne soulageait le mal de leur père, aussi, ils s’attendent à le voir mourir.

Deux nouveaux classiques de la littérature sont ainsi à découvrir pour les jeunes lecteurs, avec des romans adaptés. En effet, les récits sont plus courts, très courts et bien résumés, tout en gardant les grandes lignes, invitant aussi à rassembler les générations. Les personnages sont présentés, au début de l’ouvrage, pour mieux comprendre l’histoire, par la suite. Ces classiques sont rendus accessibles, aux enfants, qui auront certainement l’envie, plus tard, de découvrir les véritables versions. Un lexique et des questions de compréhensions viennent compléter l’ouvrage et accompagner les enfants. Des illustrations sont également à retrouver, permettant d’immerger plus facilement dans les récits.

