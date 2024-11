Mitsuo 1/2 – Ed. Le Lombard

Mitsuo est un album touchant et surprenant, de Jérôme Hamon et Gijé, paru aux éditions Le Lombard, fin septembre 2024. Une bande dessinée qui présente un récit entre imaginaire et réalité, un portrait d’un enfant touchant, perdu dans un traumatisme.

Quelque part dans la galaxie, sur une planète, Ed s’agace. Il demande à Mitsuo de remonter rapidement vers lui, car les gardes arrivent ! Depuis un trou, Mitsuo réplique qu’il lui faut encore une petite minute, car il y est presque. Ed pense que Mitsuo est une tête de mule, avant de demander à Plume de l’aider à remonter leur camarade. Plume sourit et espère qu’Ed va se relaxer. Mais Ed s’énerve encore plus. Il explique que la carte est l’un des objets les mieux protégés de la galaxie. Il a peur de se faire prendre ! Plume tente de le rassurer en affirmant que tout se passera bien. Pendant ce temps, Mitsuo descend avec l’aide d’une corde, pour attraper cette fameuse carte. Avec l’aide de son talkie-walkie, il appelle Plume, pour l’aider à sortir ! Mais Plume n’a pas le temps de répondre que l’alarme se met à sonner.

Le récit est étrange, il oscille entre un univers de science-fiction et une réalité. Dans la réalité, il y a des parents qui ont de plus en plus de difficultés à dialoguer avec leur fils. L’enfant s’enfonce de plus en plus dans un monde imaginaire, où il est un héros intergalactique. Pour tenter de sauver son fils, Emma part plusieurs jours loin de tout, pour explorer l’univers de son enfant, afin de le ramener. En fuite, ils trouvent refuge dans un hameau accueillant. Là commence une expérience unique, pour la jeune maman… La bande dessinée est surprenante au début, mais les choses s’imbriquent rapidement et facilement. Comme les lecteurs, la maman veut savoir ce qui se cache dans l’imaginaire de son fils. C’est à la fin de ce premier tome que cela sera révélé. Une révélation touchante, bouleversante, qui donne envie de suivre Sacha… Le dessin est tout simplement grandiose.

Mitsuo est un bel album, un diptyque surprenant et touchant, des éditions Le Lombard. Un premier tome captivant, entre imaginaire et réalité. Il révèle une maman qui va tout tenter pour retrouver son fils et l’aider à revenir vers elle, vers sa famille, vers la réalité.