Fan de romance – le grand défi : le cahier de jeu

Vous pensiez être incollable sur la romance ? Le cahier de jeux « Fan de Romance – le grand défi » pourrait vous prouver le contraire ! Plongez dans l’univers de vos héros torturés, héroïnes rebelles et triangles amoureux. Mais du point point de vue de tests de personnalité, devinettes et challenges en tout genre ! Ce carnet est une perle pour les amoureux·ses du genre ! Idéal pour occuper vos soirées d’hiver, ou en attendant que votre prochain coup de cœur littéraire arrive.

La romance sous toutes ses formes

Pour les fanatiques de romance, ce cahier publié par Nisha et Caetera est un petit bijou. Entre les quiz pointus et les mini-jeux, chaque page nous fait replonger dans ces moments cultes qui font battre nos cœurs. Dans Fan de Romance – le grand défi, il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez fan de New Romance, de romances historiques ou d’aventures fantastiques, chaque défi explore un aspect unique de l’univers de la romance. Des quiz pour tester vos connaissances littéraires, des tests de personnalité pour découvrir quel type de héros vous correspond, ou encore des jeux d’associations de couvertures… Tout est fait pour nous embarquer dans une avalanche de fun.

Le carnet parfait pour les soirées entre fans

Si vous avez des ami·es avec qui partager votre passion pour les histoires d’amour, ce cahier est votre nouvel allié ! Prévoyez des sessions entre fans, à rigoler sur les quiz ou à se défier sur des blind tests. Parfait pour des moments conviviaux, entre ami·es ou seul·e, ce cahier transforme un simple passe-temps en une aventure romanesque. On prend un véritable plaisir à redécouvrir ce que l’on aime tant dans ce genre.

Un contenu bien pensé et des illustrations à croquer

On est loin du simple « cahier de vacances » pour adultes ! « Fan de Romance – le grand défi » est à la fois intelligent et décalé, avec une touche graphique très plaisante. Les illustrations et les clins d’œil sont là pour titiller notre âme romantique. Vous ne pourrez pas vous empêcher de sourire en tournant chaque page, et il y a fort à parier que vous en découvrirez plus sur vous-même en cours de route !

Pour qui est ce cahier ?

Que vous soyez romantique invétéré·e ou fan de challenges littéraires, « Fan de Romance – le grand défi » est fait pour vous. Et si, en plus, vous avez un penchant pour les tests de personnalité, les jeux de mots et les quiz en tout genre, préparez-vous à être comblé·e. Ce cahier célèbre avec brio notre passion pour les histoires d’amour, où chaque détail va ravir les aficionados.

Alors, prêts·es à relever le grand défi de la romance ? Ouvrez ce carnet, préparez vos stylos et laissez-vous surprendre par des tests aussi drôles que révélateurs. Qui sait, peut-être trouverez-vous même votre prochaine lecture en chemin ?