Casio x UNO™ : La montre qui fait un carton plein pour Noël !

Alors que Noël approche à grands pas, je souhaite partager avec vous mon dernier coup de cœur : la montre Casio en partenariat avec Mattel, inspirée par le célèbre jeu UNO™. Et comme j’ai la chance de l’avoir au poignet, j’aimerais vous la présenter plus en détail et vous montrer comment son originalité lui confère un caractère unique, et je trouve ça génial.

Casio – Des montres iconiques

Les montres Casio sont des classiques indémodables que l’on retrouve aux poignets de nombreux femmes et hommes. Depuis des années, la marque ne manque pas d’originalité en s’associant à d’autres marques, souvent renommées et largement reconnues, pour créer des collaborations intéressantes. Et c’est le cas ici avec UNO™, ce réputé jeu de cartes connu de tous. D’ailleurs, il continue de se développer avec des déclinaisons récréatives qui rencontrent toujours du succès, surtout à l’approche des fêtes de Noël. Il y a fort à parier qu’un jeu UNO™ sera glissé sous le sapin cette année encore !

Les montres Casio peuvent être décrites de nombreuses manières : technologiques, classiques, élégantes, originales, sportwear, et… vintage ! Et c’est précisément dans cette dernière catégorie que je souhaite placer cette magnifique montre Casio x UNO™, deux marques qui se ressemblent pour leur année de création : 1970.

Et si on osait l’originalité ?

En plus d’être originales, les montres Casio sont superbes. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, elles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bien sûr, on retrouve des modèles iconiques dotés de technologies modernes, déclinés sous différentes couleurs. Cependant, le plaisir d’observer ces montres sous tous les angles demeure intact, nous permettant d’apprécier les bracelets, la forme du cadran, le rétroéclairage, et ces petits détails qui font toute leur singularité.

Pour info, la montre est également sur la boutique Casio d’Amazon.*

La montre A168 de Casio x UNO™

La montre A168 Casio x UNO™ me plaît énormément en raison de son aspect nostalgique. Les couleurs qui entourent le cadran évoquent immédiatement les quatre teintes des cartes du jeu : bleu, jaune, rouge et vert. La marque est écrite discrètement sur le cadran également. Le bracelet en métal gris, ajustable et recouvert d’un plaquage ionique noir, ajoute une touche d’élégance. J’apprécie particulièrement les détails raffinés, comme la carte UNO™ subtilement gravée sur l’attache. Et ce n’est pas tout ! En activant le rétroéclairage, on découvre la carte Wild qui apparaît en fond d’écran. De plus, à l’arrière de la montre, un autre jeu de cartes est représenté « 1, 6, 8 ». Bref, chaque élément a été soigneusement pensé pour offrir une montre à la fois amusante et élégante.

Si vous souhaitez offrir une montre à la fois classique et originale, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site officiel de Casio. La marque propose une large gamme de montres esthétiquement variées, ce qui vous permettra de trouver le modèle parfait en fonction de la personne à qui vous l’offrez. Et pourquoi ne pas se faire plaisir en s’offrant soi-même cette montre en édition limitée, qui, j’en suis sûre, rencontrera un grand succès ?

*lien affilié, offert.