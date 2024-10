Mon ami Coco – L’album jeunesse de Karine Daisay

« Mon ami Coco » de Karine Daisay est un livre jeunesse fascinant publié aux Éditions Saltimbanque. Les enfants vont découvrir une histoire émouvante, celle d’un petit Coco qui, perdu et sans repères, ne sait même plus d’où il vient. Réussira-t-il à retrouver son chemin grâce à l’aide du jeune garçon qui l’accompagne dans cette aventure ? Ensemble, ils aborderont le thème de l’identité, proposant ainsi une réflexion sur la quête de sa place dans le monde.

Quelques mots sur l’histoire

Coco n’est pas un enfant, Coco ne sait pas ce qu’il est et d’où il vient. Pourtant, il se réveille tendrement blotti dans la chaussure d’un jeune garçon. Au fil du temps, Coco ressent un besoin profond de découvrir ses origines. Le garçon, qui a à cœur de l’aider, l’emmène partout dans l’espoir qu’il se produise quelque chose en lui, mais rien ne semble se passer. Epuisés, ils se couchent, espérant qu’ils parviendront à trouver l’endroit où Coco se sentira enfin chez lui. Lorsque Coco se réveille le lendemain matin, il éprouve une sensation nouvelle, douce et apaisante… il a ENFIN trouvé sa place ! Mais, où se trouve-t-elle réellement ?

« Mon ami Coco » est un livre qui se dévore. Son grand format met en lumière le talent de Karine Daisay et son souci du détail qui caractérise son œuvre. L’histoire commence avec un garçon fascinant et un Coco, à la fois mystérieux et attachant. Ce récit touchant aborde l’errance et la quête de ce que signifie se sentir à sa place. Grâce à Coco, les enfants découvriront que le véritable bon endroit est celui où l’on se sent bien, en sécurité, comme c’est le cas pour lui à la fin du livre.

A travers les aventures du garçon qui aide Coco à retrouver son chez-soi, nous avons pu apprécier le travail d’illustration de l’autrice. Quel talent ! Les illustrations sont tout simplement magnifiques, avec des couleurs intenses qui évoluent crescendo. Elles transportent les enfants dans divers univers : la terre, la mer, la ville, la nature, et même sous terre. Les représentations qu’elle propose sont si belles qu’elles méritent d’être observées dans les moindres détails. Karine Daisay invite d’ailleurs le lecteur à le faire, notamment à travers les zooms évocateurs qui rythment l’histoire et lui ajoutent de l’intensité.

L’émotion est palpable au fil des pages, et la relation entre les deux personnages est touchante, unie par leur objectif commun de trouver LE bon endroit pour Coco. Nous avons également apprécié la manière dont l’autrice mélange texte et bulles, comme dans une bande dessinée, ce qui ajoute encore plus d’enjeux et d’action. Enfin, l’histoire est moderne et actuelle, et il est émouvant de voir l’affection qui unit ces deux personnages si différents, et pourtant si proches.

« Mon ami Coco » est disponible aux Éditions Saltimbanque. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel pour découvrir d’autres fascinants ouvrages.

*lien affilié, livre offert.