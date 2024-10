Hello, Dolly! Le retour d’une légende au Lido 2 Paris

Hello, Dolly! Un casting cinq étoiles pour un spectacle pétillant et grandiose au Lido 2 Paris dès le 7 novembre. Caroline O’Connor incarne la légendaire Dolly dans une production spectaculaire, dirigée par Stephen Mear. Ne manquez pas l’événement musical de 2024 !

Depuis 1964, Dolly Gallagher Levi a été incarnée par les plus grandes stars, de Barbra Streisand au cinéma à Bette Midler à Broadway, en passant par Annie Cordy à Paris. Même Louis Armstrong l’a chantée. Aujourd’hui, c’est Caroline O’Connor, figure incontournable des musicals, qui endosse ce rôle iconique au Lido 2 Paris. À ses côtés, Peter Polycarpou incarne Horace Vandergelder, entouré d’un casting de vingt artistes et de 18 musiciens.

Une production spectaculaire pour 2024

Sous la direction de Stephen Mear (42nd Street, Funny Girl), cette nouvelle version promet d’être l’événement musical de l’année. Grands classiques, chorégraphies éblouissantes et costumes flamboyants font de Hello, Dolly! une célébration de l’amour et de la joie, portée par une troupe exceptionnelle.

Une comédie musicale pétillante et pleine d’émotion

L’intrigue suit Dolly Levi, marieuse rusée, qui se rend à Yonkers pour trouver une épouse au riche Horace Vandergelder. Mais au fil des quiproquos, elle réalise que son propre bonheur pourrait bien être en jeu. Entre humour, amour et moments magiques, ce spectacle promet de transporter le public dans une aventure pleine de cœur.

Un casting de Rêve

Caroline O’Connor : Dolly Gallagher Levi

: Dolly Gallagher Levi Peter Polycarpou : Horace Vandergelder

: Horace Vandergelder Monique Young : Irène Molloy

: Irène Molloy Carl Au : Cornelius Hackl

: Cornelius Hackl Reece McGowan : Barnaby Tucker

: Barnaby Tucker Chrissie Bhima : Minnie Fay

Le casting complet comprend une troupe d’une vingtaine d’artistes, accompagnée par un orchestre de 18 musiciens.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

À partir du 7 novembre – Du mardi au samedi à 20h et les samedis et dimanches à 15h

*Spectacle présenté en version originale (en Anglais) et surtitré en Français

Lido 2 Paris – 116 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Places à partir de 25 euros

La comédie musicale HELLO, DOLLY! est représentée en France par l’Agence Drama – Paris (www.dramaparis.com)

