Mon amie la Lune – Minidocumentaire poétique raconté par Paul Martin

“Mon amie la Lune” est un délicieux album raconté par Paul Martin sous forme de minidocumentaire dédié aux enfants à partir de 2 ans. On y fait la connaissance d’un jeune garçon en totale admiration pour cette Lune qui ne semble avoir aucun secret pour lui.

La Lune : plus qu’une amie, une passion

La narration débute avec un descriptif des 8 phases de la Lune. Puis, nous faisons la connaissance d’un jeune garçon dont nous ne connaissons pas le prénom. Néanmoins, le lecteur n’aura aucun mal à s’identifier à lui, tant il est attachant. Son admiration pour la Lune est plus que contagieuse. Cette Lune qu’il semble avoir du mal à quitter des yeux.

Ce jeune homme s’adresse clairement au lecteur puisqu’il regarde dans sa direction. Il partage avec lui quelques informations sur l’évolution de la Lune : ses changements de couleur, de forme, de grosseur. On le sent passionné, et de ce fait, il n’aura aucun mal à capter l’attention des tout-petits. Il va même jusqu’à parler d’histoire, de la place de la Lune par le passé. Puis, viennent quelques confidences plus personnelles, sur le bien-être que lui procure son amie notamment.

Tout cela en charmante compagnie, puisqu’en ouvrant bien les yeux, on peut voir qu’il n’est pas seul en réalité. Une souris adorable le suit durant toute la narration. Et si elle semble passionnée par ce qu’il raconte, elle ne cesse pour autant de penser à ce morceau de gruyère qu’elle rêve de dévorer en rentrant à la maison.

“Mon amie la Lune” est un livre poétique et ludique à fois. Raconté sous forme de minidocumentaire, on se laisse porter, rêveurs, la tête dans les étoiles. Nous avons aimé ce jeune garçon qui n’hésite pas à partager son admiration sans faille pour cette Lune dont il connaît chaque détail. La Lune est son amie, il en est convaincu, elle veille sur lui.

Ce livre a un côté doux et réconfortant. Il fait partie de ces histoires à raconter avant d’aller se coucher. Nous avons apprécié le clin d’œil humoristique, avec ce second personnage, cette souris qui ne lâche pas son compagnon d’une semelle. Même si en réalité, ce qu’elle veut, c’est manger un morceau de fromage.

La narration et les illustrations ne font qu’un. Elles sont suffisamment réalistes pour attirer l’attention des tout-petits. Les textes sont explicites, illustrent parfaitement les dessins. Le tout est ludique, puisque le lecteur va apprendre tout un tas d’informations, de quoi éveiller sa curiosité.

“Mon amie la Lune” fait partie de la Collection Clin d’œil, à retrouver aux Éditions l’Isatis.