Le club des NCE – Le baleineau perdu

Le baleineau perdu est le deuxième titre de la série Le club de NCE, de la collection Premiers romans, des éditions Gulf Stream. Un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 7 ans, paru en août 2021, dans lequel on retrouve Lucinda, Paulo, Rosine, Méla, Greg et Toni, pour une nouvelle mission.

Le mois d’août est arrivé, c’est l’hiver dans le récif. L’eau est plus fraîche, mais la température reste confortable. Mais les coraux qui n’aiment pas avoir froid semblent faits de pierre vivante et ondulent dans le courant. Ce sont leurs tentacules qui s’agitent, alors que des milliers de créatures marines, qui habitent dans les branches, s’éveillent. Comme tous les matins, les membres du club des NCE se rejoignent dans leur quartier général, qui se trouve être un corail Acropora géant, en forme de parasol, parfait pour se cacher des regards de tous. Lucinda, Paulo, Rosine et Méla sont déjà en train de discuter…

Alors qu’ils sont en train de discuter d’une menace, non loin du buisson de corail où habitent Toni et Greg, les membres du club des NCE sont soudain figés par un bruit étrange, ainsi qu’une ombre gigantesque. Les amis se rendent rapidement compte qu’un baleineau a perdu son chemin et les siens. N’écoutant que leur courage et leur gentillesse, les jeunes aventuriers marins vont se mobiliser pour retrouver la baleine à bosse. Ils vont devoir affronter de nombreux dangers, se révéler inventifs et courageux, pour échapper aux rascasses et tenter de délivrer la maman de Nino… Le récit est bien détaillé, afin d’immerger plus facilement les jeunes lecteurs dans cette nouvelle aventure et mission, pour les membres du club des NCE. Différents chapitres permettent une lecture plus aisée, tout comme les illustrations colorées à retrouver. Un lexique, à la fin du roman, vient compléter le vocabulaire des enfants.

Le baleineau perdu est le deuxième titre de la série Le club des NCE, des éditions Gulf Stream, qui propose une nouvelle mission pour les animaux marins attachants et courageux. Une mission de sauvetage, qui va s’avérer périlleuse et dangereuse, pour nos petits héros !