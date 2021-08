Mon livre pop-up – Les oiseaux

Les oiseaux est un nouveau titre de la collection Mon livre pop-up, des éditions Usborne. Un joli ouvrage, pour les jeunes lecteurs, paru en juin 2021, de Laura Cowan et Giulia Lombardo, qui présente de magnifiques oiseaux colorés qui semblent vouloir sortir du livre.

Dans le ciel, des splendides guêpiers volettent et planent. Ils attrapent en plein vol leur nourriture. Les oisillons sont nichés dans les falaises. Ils grandissent tranquillement et mangent ce que les parents rapportent, cela jusqu’au moment où eux aussi prendront leur envol. Ils vont également apprendre à attraper seuls leur nourriture ! A la double page suivante, ce sont de minuscules et magnifiques colibris qui sont à découvrir. Aussi petits et colorés que des papillons, les oiseaux battent des ailes parmi les fleurs. Les petits animaux à plumes, aspirent le nectar juteux et sucré des fleurs, avec l’aide de leur bec pointu.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent une belle et grande illustration, de laquelle des oiseaux semblent vouloir s’échapper. Des oiseaux en pop-up, qui apportent une belle dynamique au dessin et à la lecture, offrant de fabuleux décors. Un texte, simple et court, fait de quelques phrases, vient commenter et présenter les oiseaux représentés. Ainsi, comme un imagier, les enfants vont découvrir différentes sortes d’oiseaux, comme les guêpiers, les colibris, les flamants roses, les manchots et un splendide hibou. Le récit est vivant, attrayant, donnant envie de vivre ces scènes qui sortent du livre. Le dessin est majestueux, avec un trait fluide et fin, présentant un univers coloré, fabuleux et ingénieux, avec ces beaux oiseaux en pop-up, qui semblent vouloir sortir du livre. Ils amuseront et surprendront les enfants à coup sûr !

Les oiseaux est un nouveau titre de la collection Mon livre pop-up, des éditions Usborne, qui présente des flamants roses élégants qui dansent, des manchots qui plongent, des colibris colorés qui battent des ailes et autres petits animaux à plumes qui semblent vouloir voler à tir d’ailes.