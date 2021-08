Nouveautés soins solides pour la douche

Comme son compatriote, le shampoing solide pour cheveux secs se base sur une formule naturelle et bio. Il contient de l’huile de jojoba et de l’eau florale de lavande, redonnant souplesse et brillance aux cheveux.

L’odeur est très agréable et florale, donnant un air de printemps. Il faut bien frotter le pain pour le faire mousser pour ensuite le répartir sur les cheveux en plusieurs fois. Si c’est votre première fois, cela peut paraître rébarbatif, mais on s’y fait vite.

Tous les produits Cosmo Naturels sont bien sûr fabriqués en France.

Le shampoing solide cheveux normaux BeauTerra

Cette belle histoire de famille démarre il y a 10 ans, dans l’ancienne ville thermale de Charbonnières-les-Bains. Le laboratoire BeauTerra voit le jour sous l’impulsion de Thierry Le Morvan. Après plus de 20 ans au service d’une grande marque de cosmétologie de prescription médicale, ce passionné a pour ambition de concilier la rigueur dermatologique au plaisir et à l’efficacité d’actifs naturels contenus dans les huiles végétales.

La cosmétique solide présente l’avantage de ne pas avoir besoin de conservateurs car elle ne contient pas d’eau. Les shampooings solides BeauTerra sont formulés sans substances décriées. Ils sont naturels à 94% et notés Excellent sur Yuka. Ils ne possèdent ni parabène, ni phénoxyethanol, ni BHT. C’est dans une savonnerie au coeur de la Haute Provence qu’ils sont fabriqués.

Ce shampoing solide pour cheveux normaux dégage un doux parfum de thé vert. Il est enrichi à huile d’amande douce pour hydrater les cheveux. En frottant, la mousse se créé facilement permettant une répartition facile du shampoing. Les cheveux restent doux et soyeux plusieurs jours tandis que le bloc de shampoing est résistant. En effet, il ne se casse pas ni ne fond entre deux usages.

Les soins solides shampoings-douche

Les shampoings solides 2 en 1 Lueurs du Sud

Le Shampoing solide 2 en 1 Lueurs du Sud apporte de la douceur à la chevelure grâce à sa formule enrichie en Huile de Coco Bio, d’Avocat Bio, d’Argan Bio et de Jojoba Bio. Son secret ? L’huile de Camélia Bio, reconnue pour ses bienfaits capillaires ! Ainsi, ce shampoing convient à tout types de cheveux. De plus, il est adapté également pour le corps et le visage. Cela permet de réduire encore plus les déchets en n’utilisant qu’un seul savon pour tout.

Ce shampoing solide possède des huiles végétales d’exception et une senteur naturelle d’agrumes. Sans silicones, parfum de synthèse ni colorant, ce soin capillaire renferme uniquement ce dont vous avez besoin !

Lueurs du Sud ont aussi créé une version masculine. À mon sens cela n’a aucun intérêt puisque la seule différence réside dans l’odeur. En effet, cette version possède “une senteur indomptable de vétiver mêlée d’agrumes et d’épices”. Mais n’ayez crainte, si vous n’êtes pas un homme, vous pouvez quand même l’utiliser. Personne ne dira rien, puisqu’il ne s’agit finalement que d’un argument marketing…

Les savons

Le savon Fleur de coton Les Petits Prödiges

Le savon Fleur de coton produit à froid Les Petits Prödiges garantit une peau douce et nourrie. Comme les autres produits, il est 100% naturel et imaginé et fabriqué en France. Il se compose de seulement 7 ingrédients et convient à tous les types de peaux.

La saponification (mélange d’un corps gras et d’une base forte) à froid dure 4 à 6 semaines. C’est beaucoup plus longs que les savons industriels dits « produits à chaud ». Cela sert notamment à préserver les huiles végétales naturelles et les corps gras. C’est notamment grâce à ça que ce savon donne la peau douce.

Le parfum est très très très léger, presque imperceptible. Au final, c’est un savon plutôt neutre, ce qui n’est pas plus mal. Il laisse la peau nourrie grâce à son mélange d’huile d’olive, d’huile de noix de coco et de beurre de karité.

Le gel douche solide nourrissant Cosmo Naturel

Le gel douche solide nourrissant Cosmo Naturel est parfait à transporter. Comme tous les produits solides présentés ici d’ailleurs, parfaits pour les voyages. Il est composé de beurre de Karité bio et équitable pour nettoyer la peau en douceur. L’odeur est très agréable bien que très discrète. Ce gel douche présente des vertus nourrissantes et protectrices et la peau est toute douce après le lavage. Les produits Cosmo Naturel ne sont pas testés sur les animaux ce qui est un gros point positif.