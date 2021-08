Nevada, tome 3, Blue canyon

Blue canyon est le troisième tome de Nevada, paru aux éditions Delcourt, en juin 2021. Une bande dessinée de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Colin Wilson, qui présente une nouvelle mission pour Nevada Marquez, le héros solitaire qui doit aller chercher un acteur.

Dans un salon un shérif entre. Il s’installe tranquillement au comptoir et regarde un peu ce qui se passe. A une table, un joueur regarde ses cartes, avant de jeter un œil sur le shérif. Il se lève d’un seul coup, fait basculer la table, pour se retrouver face à face avec le shérif. Ils sont tous les deux prêts à dégainer ! Mais le shérif est soudain pris d’une sorte de crise cardiaque. Il se tient la poitrine, avant de tomber au sol. Le tournage prend fin, les caméras se coupent et tout le monde s’affaire autour de lui. Un acteur demande un médecin ! Dans les studios, l’ambulance arrive rapidement, emportant l’homme qui est en état de choc. Sur les lieux du drame, Louise Hathaway vient vérifier le verre de la victime. Elle constate que ce n’était que de l’eau colorée et qu’il n’y avait pas, pour une fois, de l’alcool. Elle se voit dans l’obligation d’annuler une interview, pour trouver un nouvel acteur, pour son film.

Le seul acteur capable de remplacer Sammy Glover, qui vient d’être victime d’une crise cardiaque est Mac Nabb, l’étoile solitaire. Celui-ci demande, pour rejoindre le lieu du tournage, à ce que Nevada l’accompagne à cheval, afin de s’imprégner de son nouveau rôle. Mais dans l’ombre, et sans que personne ne se doute, quelqu’un en veut à Mac Nabb. Aussi, dans le désert et sur les lieux du tournage, rien ne va se passer comme prévu… La bande dessinée présente une nouvelle mission pour Nevada Marquez, qui va devoir, encore une fois, escorté l’étoile solitaire, qui n’en fait qu’à sa tête. Le récit est bien ficelé, présentant quelques parties d’intrigue, avec un final bien rodé, qui révèle pas mal de choses. En effet, les éléments se mettent en place, petit à petit, entre les coups bas, les assassinats, les règlements de comptes, les coups de rage et l’instinct de survie. Une très brève partie de l’histoire passée de Nevada et Louise est révélée ! Le dessin reste parfois maladroit, pour les personnages, mais offre de très belles planches, parfois sans parole ni narration, et beaux paysages.

Blue canyon est le troisième tome de Nevada, des éditions Delcourt, qui présente une sorte de western moderne, au temps d’Hollywood et de l’industrie cinématographique, où notre héros va avoir à faire avec l’étoile solitaire qui cache bien des secrets dangereux.