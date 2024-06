Mon nouvel ami – Un livre tout-carton de Sylvain Bouton

Parmi les livres jeunesse dédiés aux tout-petits que nous vous conseillons de découvrir, il y a « Mon nouvel ami » sorti tout droit de l’imagination de Sylvain Bouton. Ce tout-carton regorge de tendresse à l’image même de cette amitié improbable entre une jeune fille et un éléphant. Le tout, raconté avec humour !

« Mon nouvel ami » est… Un éléphant !

« Mon nouvel ami » raconte l’histoire de Lou qui se rend au zoo avec sa maman. Livrée à elle-même – puisque sa maman ne cesse d’être au téléphone – Lou rencontre un éléphant qu’elle décide d’inviter chez elle pour prendre le goûter. L’éléphant accepte de quitter son zoo et suit Lou jusqu’à son domicile en empruntant le métro, puis ils traversent la ville jusqu’à destination. Si les passants n’en croient pas leurs yeux, la maman elle, n’a toujours rien vu… Ou presque !

Notre avis sur le livre

L’univers visuel du livre est très sympa. Nous avons aimé la joie contagieuse qui rythme l’histoire, en rapport avec la détermination de Lou qui est bien décidée à ramener l’éléphant chez elle. Des détails amusants sont glissés de-ci de-là. Un peu comme une lecture animée qui nous invite à nous attarder devant chaque détail. Et pourquoi pas, interagir. L’humour a donc une place de choix. L’héroïne Lou y est pour beaucoup. Un véritable boute-en-train ! Les réactions de Lou et de l’éléphant sont aux antipodes. Il n’y qu’à voir la façon dont l’animal regarde la jeune fille, il ne semble pas comprendre ce qui se passe. Ses expressions sont hilarantes : ses yeux tantôt fermés tantôt ouverts, sa bouille interloquée, ses gouttes de sueur, son air rieur, etc. Et enfin, la chute de l’histoire que les enfants vont adorer.

Dans le livre jeunesse « Mon nouvel ami », Sylvain Bouton réussit à faire passer des messages bienveillants. Il parle notamment des adultes et de leur manque de vigilance, la dépendance au téléphone aux dépens de ces jolies choses qu’ils ont devant les yeux. Ici, au point de ne pas se rendre compte que l’ami que lui présente Lou est un éléphant de taille XXL.

« Mon nouvel ami » est disponible aux Editions Les 400 coups, n’hésitez pas à découvrir leurs autres ouvrages, vous allez bien régaler.