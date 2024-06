Paris 1874 – Invention de l’Impressionnisme – Ed. Larousse

Paris 1874 – Invention de l’Impressionnisme est un bel album documenté de Gérard Denizeau, paru aux éditions Larousse, en avril 2024. Un ouvrage qui vient dévoiler le parcours historique et passionnant de figures de ce courant artistique majeur qui a bouleversé l’art du XIXème siècle.

Le bel album de 128 pages débute avec un sommaire simple et efficace. Ainsi le premier chapitre présente l’Impressionnisme, un mouvement moderne. Il est expliqué que tout commence en 1874, à l’exposition organisée par le photographe Nadar. Claude Monet, peintre, y présente une toile intitulée Impression, soleil levant. Le critique Louis Leroy s’empare du mot pour son reportage, L’exposition des impressionnistes. Voilà, l’Impressionnisme est né, le fait de quatre très grands artistes, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Claude Monet et Pierre-auguste Renoir. Les précurseurs s’emparent du paysage, ici naturel et non plus antiquisant, offrant un évènement considérable. Une capacité d’observation qui introduit la vie citadine et bucolique, dans la peinture…

L’album documenté reste un bel ouvrage qui vient présenter l’Impressionnisme, qui se voit découvert lors d’une exposition, en 1874. Un thème qui va être repris et accepté par les artistes. Il annonce les prémices d’une des révolutions les plus importantes de l’histoire de la peinture. Un art moderne, de Monet à Renoir, qui va s’inspirer de l’art de paysage, peignant ainsi en plein air, et quittant les ateliers ! Ils vont représenter la ville, également, avec une capacité d’observation, qui marquera les esprits, et offrir une représentation inédite. L’album, richement illustré, semble plutôt bien découpé, en plusieurs chapitres progressifs, pour mieux comprendre le mouvement, avec ses clefs, ses artistes et les œuvres majeures.

