Love theoretically – Ed. Hauteville

Love theoretically est une comédie romantique, d’Ali Hazelwood, parue aux éditions Hauteville, en mai 2024. Un roman, en édition collector sublime, qui présente une romance moderne et dynamique, ainsi que deux personnages très investis dans leur passion et leur travail.

Tous les ans, au collège, le déguisement d’Halloween d’Elsie représentait la dualité de la lumière. Avec un marqueur, elle avait dessiné des cercles et zigzags sur un marcel blanc de son père. Elle pensait que sa réalisation manquait certainement d’un peu de budget, surtout que le prof de physique n’avait même pas réussi à comprendre… Mais Elsie s’en fichait et se promenait dans les couloirs, pensant avec élégance que la lumière peut être deux choses à la fois, une particule et une onde, selon chacun. Elle trouvait ce concept génial, jusqu’à se demander si elle aussi pouvait contenir deux Elsie. S’il y avait plusieurs Elsie en elle, elle pourrait plaire à tout le monde…

Le récit se met tranquillement en place, présentant surtout une héroïne complexe, qui est la narratrice de son histoire. Une jeune fille dynamique et pétillante, qui ne cesse de travailler et veut sa place au département de physique du MIT ! Malheureusement, elle n’est pas la seule à vouloir la place… Ainsi débute la romance entre Jack et Elsie, deux personnages attachants. Les sciences, l’humour, l’amitié et l’amour restent au cœur de ce roman bien découpé et captivant. Le récit semble rythmé, avec un brin d’humour et de savoir, dans un univers universitaire qui plaît ! Jack semble doux, attentionné et protecteur, de par sa force, mais aussi sa bonté. Un homme troublant, touchant, qui va dérouter et captiver l’héroïne !

Love theoretically est une comédie romantique moderne, des éditions Hauteville, en un format collector sublime et travaillé. Un roman qui présente une romance touchante, avec un brin d’humour, à la plume très agréable. Une belle histoire, pour deux personnages touchants, complexes et fabuleux à la fois.